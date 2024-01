Onet-le-Château. Moments d’échanges privilégiés entre l’Outil en main et le député Stéphane Mazars

Cette visite, les responsables de l’Outil en main l’attendaient impatiemment, mais jusqu’à ce jour, il y avait comme une incompatibilité : le député étant sur les bancs de l’Assemblée nationale, sauf ce mercredi, ou avec un plaisir non dissimulé, Stéphane Mazars a pu répondre à l’invitation de l’association et rencontrer les responsables, les artisans bénévoles et les enfants…

Il a pu s’entretenir avec chaque apprenant, chaque artisan et ainsi conforter l’importance de telles structures (au nombre de 5 en Aveyron) : "Cela a du sens, car cela permet à nos enfants de découvrir et de faire du travail manuel, qu’acquérir un vrai savoir-faire sur un temps long, grâce aux artisans qui les accompagnent et leur transmettent de vraies valeurs de travail, de patience, de précision, de persévérance, qui les conforteront dans leurs choix, dans des domaines où il y a du travail, avec l’opportunité de faire de belles carrières, car dans ce domaine, l’IA ne sera jamais un concurrent !" Tout en discutant avec chacun et en découvrant la palette des métiers proposés, le député a voulu aussi souligner l’investissement de l’association dans la vie locale et remercier tous les partenaires qui rendent possible cette belle aventure, tout comme la mairie d’Onet qui lui prête le local "Il est d’ailleurs impressionnant ce local, car le moindre centimètre carré est optimisé, à l’évidence il faudrait pouvoir pousser les murs !".

Une petite phrase que le président Gérard Marty a fait volontiers sienne : "Cette année, nous allons fêter les 10 ans de notre Outil en main, un local plus spacieux et plus adapté, serait un merveilleux cadeau d’anniversaire et nous permettrait d’aller encore plus loin, au bénéfice des enfants…".

Le message est lancé !