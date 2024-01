Quelles sont les plateformes préférées de la génération Alpha selon leurs parents ?

(ETX Daily Up) - Ils sont nés avec un smartphone entre les mains et un écran devant les yeux. Elevés par la génération Z et les Millennials, les enfants de moins de 10 ans se tournent facilement vers les plateformes pour consommer des contenus et parmi eux, Netflix s'impose largement.

Peu importe les appareils utilisés par les jeunes, Netflix, Disney+ et YouTube dominent le paysage médiatique de la génération Alpha (les 4-15 ans), d'après une étude récente de YPulse*. Huit parents sur dix déclarent que leurs enfants regardent fréquemment des contenus provenant des services de streaming.

Avec des programmes diversifiés et plus inclusifs, ces plateformes se distinguent également par la facilité avec laquelle les parents peuvent contrôler l'accès à ce contenu, notamment grâce à des profils dédiés aux enfants ou des bibliothèques orientées vers ce jeune public. Un atout pour les parents.

D'après le rapport "YPulse's Parenting", l'âge moyen d'acquisition d'un premier smartphone est désormais de neuf ans, alors que les Millennials avaient attendu en moyenne leurs seize ans. Cette précocité dans l'utilisation des technologies émergentes se traduit par une aisance remarquable chez les plus jeunes, y compris les tout-petits, dans la navigation sur les écrans tactiles. Le rapport souligne notamment qu'environ six enfants sur dix de parents issus de la génération Z et des Millennials de plus de 18 ans ont moins de 10 ans.

Influence familiale

La consommation de contenus vidéo sur smartphones et téléviseurs est monnaie courante dans cette génération. 58% des enfants des Millennials et des Z regardent des contenus sur les réseaux sociaux chaque semaine. YPulse note que plus de la moitié des enfants regardent la télévision régulièrement, tandis que plus de deux parents sur cinq déclarent que leurs enfants utilisent les smartphones pour regarder du contenu.

L'étude souligne un déclin marqué de la télévision par câble, avec moins d'un parent sur dix déclarant que leurs enfants la regardent régulièrement. En parallèle, les plateformes de streaming, avec leurs contenus spécifiques pour enfants et familles, s'avèrent plus attrayantes. Les parents préfèrent majoritairement les services de streaming au câble, une tendance qui se reflète dans les habitudes de leurs enfants. Plus de sept parents sur dix disent qu'ils préfèrent regarder des contenus sur une plateforme de services de diffusion en continu, contre un peu plus d'un quart qui disent préférer regarder le câble. Selon YPulse, six parents sur dix ont déclaré payer un abonnement à un compte de streaming en ligne, contre à peine la moitié des non-parents.

Plus de plateformes à destination des enfants

Contrairement aux attentes, les plateformes de médias sociaux ne dominent pas encore parmi les jeunes de la génération Alpha. Cela s'explique principalement par le fait que l'accès à ces plateformes se fait souvent via les comptes des parents. Toutefois, des plateformes comme YouTube, dotées de sections sécurisées pour les enfants, gagnent en popularité. Avec une augmentation progressive de l'utilisation des médias sociaux par les enfants, ces plateformes pourraient bientôt gagner en importance.

*Enquête YPulse réalisée auprès de 502 parents du 11 au 21 septembre 2023 aux Etats-Unis et au Canada.