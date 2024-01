Aveyron : cette commune qui perd des habitants... mais qui en gagne dans sa "salle obscure"

5 121 entrées pour le cinéma d'Entraygues en 2023, c'est 5 fois plus que le nombre d'habitants !

En 2023, la fréquentation de la petite salle de cinéma d'Entraygues a augmenté de 18 %. 5 121 personnes ont franchi les portes du cinéma local. Une belle récompense pour les 7 passionnés qui ont effectué plus de 700 heures de bénévolat pour assurer les quelque 164 séances de l’année, soit plus d'une tous les trois jours.

Cette fréquentation 2023 est juste 5 fois plus importante que le nombre d'habitants de cette commune qui, avec 976 habitants recensés en 2021, continue de perdre sa population depuis... 1982 ! Un paradoxe créé par le 7e art ?

Cette hausse de fréquentation des salles obscures en milieu rural est une constante quasi générale dans les années 2020, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. D'autres "cinémas de campagne" ou des petites villes de l'Aveyron sont dans le même cas de figure pour 2023, après une année médiocre en 2022, encore minée par la pandémie de Covid.

Les blockbusters à la campagne ? Pas nécessaire

Au cinéma d'Entraygues, les films du vendredi ont un succès grandissant, comme ceux en version originale. Le site internet est aussi une réussite : 9 130 visiteurs et 19 280 pages consultées. La newsletter, créée depuis peu, améliore aussi la communication.

Avec une offre limitée et sans les gros blockbusters américains, c’est un très beau résultat, d'autant que les films récents ne sont pas un gage de forte fréquentation en milieu rural, selon La Gazette : là, ce n'est qu'environ un film sur deux qui est un film inédit, c'est-à-dire un flm qui vient de sortir. De là à dire que les cinémas de campagne et leur public sont plus tournés vers le cinéma d'art et d'essai que les multiplexes...

Par exemple, voici le menu de ce vendredi 12 janvier.