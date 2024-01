Ces influenceuses qui se clonent pour interagir avec leurs abonnés

(ETX Daily Up) - L’influenceuse Amouranth, connue pour ses streams sulfureux sur Twitch, a succombé à l’intelligence artificielle. L’Américaine aux millions d’abonnés vient de lancer son avatar virtuel, capable de simuler sa personnalité et d’interagir, moyennant quelques dollars, avec ses followers via des messages personnalisés.

La streameuse américaine Amouranth vient de lancer de son double virtuel basé sur l’intelligence artificielle. Baptisé AmouranthAI, ce clone est capable de discuter avec des internautes, d’envoyer des photos, des clips vocaux et des vidéos personnalisées en utilisant la voix synthétisée de l’influenceuse. "Je viens de lancer une IA d'influence qui n'est pas seulement un chatbot! Elle est basée sur ma personnalité et a une autonomie totale et peut se souvenir de ce que vous lui dites (mais ne le dira à personne), explique la streameuse dans un message posté sur X.

Pour interagir avec le chatbot, il existe deux abonnements. Un à six dollars par mois qui permet d’établir une relation amicale et une à deux cents dollars par mois qui donne accès à des échanges plus suggestifs. Amouranth s’est félicitée du succès de son avatar qui lui aurait rapporté 34.000 dollars après seulement 24 heures.

Amouranth, de son vrai nom Kaitlyn Siragusa, s’est fait connaître sur le service de streaming Twitch grâce à ses cosplays, ses vidéos ASMR et ses "hot tubs" stream", où elle s’adresse à ses millions d'abonnés depuis un jacuzzi en maillot de bain. Un contenu jugé érotique qui lui a valu d'être bannie plusieurs fois de Twitch. Alors pour amplifier son influence de manière pérenne, la jeune femme a décidé de multiplier les revenus. Après avoir investi la plateforme OnlyFans, acheter des vergers, des actions chez Google ou Amazon, et une station-service, cette Texane se lance dans les doubles virtuels, un marché très récent à fort potentiel. En mai dernier, l'influenceuse Caryn Marjorie avait déjà eu cette idée en facturant 1 dollar la minute une conversation avec son robot conversationnel "Caryn AI". Résultat, en une semaine, l’IA lui aurait permis de générer 100.000 dollars.