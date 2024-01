Champions Cup, Challenge Cup : les coupes d'Europe reprennent ce week-end, où et quand voir les clubs français ?

La parenthèse coupes d'Europe de rugby s'ouvre à nouveau, en ce deuxième week-end de janvier 2024. Où et quand suivre les clubs français ?

Les joutes européennes sont de retour au rayon rugby. Ces 12, 13 et 14 janvier 2024, les 14 clubs français engagés en Champions Cup et Challenge Cup retrouvent le parfum continental.

50% du chemin est fait

Pour rappel, ces phases de groupes sont composées de quatre matchs durant lesquels chaque équipe affronte les autres clubs, exceptés celui de son pays. Il n'y a pas de match retour : avec deux rencontres déjà bouclées, il en reste donc autant avant de boucler la phase de groupes de ces Challenge Cup et Champions Cup.

Dans la reine des coupes d'Europe, le double tenant du titre rochelais a concédé deux revers, tout comme le Stade français, Toulon et le Racing. Bordeaux et Toulouse sont sur un sans-faute, tandis que Lyon compte une victoire et une défaite, et que les Bayonnais ont empoché les points du nul avant de perdre.

Côté Challenge Cup, pas de victoire pour Oyonnax et Perpignan. Pau, Castres et Clermont comptent une victoire et une défaite, tandis que Montpellier, dernier de Top 14, est sur un 2/2.

Quel programme ce week-end ?

Dès ce vendredi à 21 heures, les compétitions européennes reprennent leur droit. Bayonne en Champions Cup et Perpignan en Challenge Cup sont attendus pour lancer le week-end. Voici le programme complet pour les clubs français :

Vendredi 12 janvier 2024 :

21 h : Northampton - Bayonne (Champions Cup, diffusé sur beIN Sports 2)

21 h : Ospreys - Perpignan (Challenge Cup, diffusé sur beIN Sports MAX 7)

Samedi 13 janvier 2024 :

14 h : Lyon - Connacht (Champions Cup, diffusé sur beIN Sports 2)

14 h : Clermont - Scarlets (Challenge Cup, diffusé sur France 3 et beIN Sports 3)

14 h : Sharks - Oyonnax (Challenge Cup, diffusé sur beIN Sports MAX 9)

16 h 15 : Toulon - Munster (Champions Cup, diffusé sur France 2 et beIN Sports 2)

16 h 15 : Castres - Black Lion (Challenge Cup, diffusé sur beIN Sports MAX 9)

18 h 30 : Leinster - Stade français (Champions Cup, diffusé sur beIN Sports 2)

21 h : Ulster - Stade Toulousain (Champions Cup, diffusé sur beIN Sports 2)

21 h : Montpellier - Lions (Challenge Cup, diffusé sur beIN Sports MAX 7)

Dimanche 14 janvier 2024 :