Rignac. La bibliothèque ne manque pas d’activités

Les bénévoles de la bibliothèque municipale ont récemment organisé

une animation. Une dizaine d’enfants ont répondu présents. Ils ont pu réaliser des décorations qu’ils ont emportées à la fin de la journée.

En parallèle, deux bénévoles leur ont conté des histoires de saison

et l’après-midi s’est terminée avec un goûter pour petits et grands. Notons par ailleurs que le bibliobus de la médiathèque départementale est passé récemment, renouvelant ainsi le stock de livres mis à disposition

du public : ainsi, plus de six cents livres ont été ajoutés sur les étagères.

La bibliothèque est un lieu d’échange et de convivialité pour tous, adhérents ou non, tous les mercredis et samedis de 10 heures à 12 heures.