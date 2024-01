Decazeville. Les lycéens pensent à leur avenir sans oublier le passé

Une œuvre, rappelant l’histoire minière de Decazeville, vient d’être conçue au lycée La Découverte. Avec, en projet, la réalisation d’un modèle quatre fois plus grand.

Les élèves bac pro chaudronnerie du lycée La Découverte, secondés par leurs enseignants d’atelier Dominique Alric et Alain Chastand, ont présenté aux élus le projet d’une œuvre intitulée "Découverte(s)". Cette première réalisation, qui mesure environ 1 mètre sur 1 mètre, s’inscrit dans les "chefs-d’œuvre de la République" lancés par le ministère de l’Éducation nationale, devant former un peu partout en France des traits d’union entre l’école et son territoire. Ils ont une triple ambition : illustrer l’excellence de l’exigence professionnelle, valoriser une nouvelle génération de talents, permettre aux jeunes citoyens de contribuer à l’enrichissement du patrimoine.

Ils permettent notamment, outre la créativité, de découvrir l’histoire, le patrimoine et les missions des diverses institutions (collectivités territoriales, musées, administrations, etc.) qui interagissent sur un territoire donné.

Le projet s’est porté sur le site de la Découverte, ancienne mine à ciel ouvert de Decazeville, et les énergies. Les visites des musées des Mémoires à Cransac et de l’Aspibd à Decazeville, associées à la venue au lycée du dessinateur Lionel Camou et d’anciens employés de l’usine Sam ont permis d’élaborer une première esquisse puis une maquette. À partir de celle-ci, sont créés plusieurs arcs de cercle qui rappellent les gradins ou banquettes de la Découverte, soutenus par un mineur piqueur et un fondeur comme à la Sam évoquant le passé des métallos.

Les élèves ont présenté leur étude avec concision aux élus, le but étant de trouver des sources de financement. "Nous avons les moyens techniques de réaliser une œuvre de 3 à 4 mètres de haut. Elle pourrait être installée sur le rond-point de Fontvergnes, entre la zone du Centre, le chevalement de mine et la Découverte, espace symbolique s’il en est", argumentent les enseignants.

Et il pourrait même s’y ajouter non loin une borne interactive qui fonctionnerait à l’aide d’un QR code, expliquant l’histoire minière et industrielle de la ville, veulent-ils croire. À cela, s’ajouterait une recherche sur la face cachée des énergies vertes, un travail effectué par les élèves.

L’œuvre avec la borne est évaluée à environ 3 000 €

La directrice générale des services de Decazeville communauté Pauline Choinet, le conseiller départemental Christian Tieulié et le conseiller régional Pascal Mazet ont salué la qualité de ce premier travail. "Nous vous félicitons. Nous devrons obtenir l’autorisation du département pour l’installer sur un rond-point. Il faudra voir aussi comment le financer mais on fera tout notre possible pour soutenir ce projet innovant et mémoriel". De leur côté, le proviseur Jean-Luc Viargues et le chef d’atelier Guy Aldebert cachent difficilement leur fierté devant le travail réalisé par les jeunes de l’établissement qui s’inscrit, dans la droite ligne de celles déjà réalisées, entre autres, pour le street art.