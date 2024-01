Villefranche-de-Panat. Une soirée "ados" bien animée

Le temps d’une soirée, la salle du lac à Villefranche-de-Panat a revêtu des allures de Casino à l’initiative de l’espace de vie sociale de l’AFR Alrance-Villefranche-de-Panat.

Ils étaient 29 adolescents de Villefranche et des communes voisines, entre 12 et 17 ans, à se retrouver pour une soirée sur mesure : roulette, parties de poker endiablées, billard… Décor, costumes et accessoires, rien n’avait été oublié pour un rendez-vous. Au menu, une formule burger-frites concoctée par le Café associatif panatois… Musique et danse étaient aussi de la partie. Pour ces jeunes, pas de doutes, l’année a plutôt bien commencé. Pour connaître le programme des rendez-vous ados de l’espace de vie sociale, ne pas hésiter à se rapprocher de Sabrina, coordinatrice de l’EVS et directrice de l’ALSH au 06 44 79 70 46.

Une soirée organisée avec le soutien de la commune de Villefranche-de-Panat et de la Caf de l’Aveyron.