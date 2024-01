Ventes de livres : Morgane Moncomble au sommet avec "Un hiver pour te résister"

(ETX Daily Up) - L'année commence particulièrement bien pour l'auteure de new romance Morgane Moncomble, qui double Astérix pour s'imposer d'emblée en tête du classement des ventes de livres Edistat. Son dernier opus, "Un hiver pour te résister", second tome de la saga "Seasons", devance le 40e volume des aventures de l'irréductible Gaulois, qui a largement dominé les ventes en 2023. Le podium est complété par le tome 22 de "Jujutsu Kaisen" de Gege Akutami.

Classement des meilleures ventes de livres du 1er au 7 janvier 2024 :

1. "Seasons T.2 - Un hiver pour te résister", Morgane Moncomble (Hugo Roman)

2. "Astérix T.40 - L'Iris blanc", René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro et Didier Conrad (Hachette)

3. "Jujutsu Kaisen T.22 - Sakurajima : réincarnation", Gege Akutami (Ki-oon)

4. "Gaston T.22 - Le retour de Lagaffe", Delaf (Dupuis)

5. "Veiller sur elle", Jean-Baptiste Andrea (L'Iconoclaste)

6. "La Tresse", Laetitia Colombani (Le Livre de Poche)

7. "One Piece T.106", Eiichiro Oda (Glénat)

8. "Son odeur après la pluie", Cédric Sapin-Defour (Stock)

9. "Le mage du Kremlin", Giuliano da Empoli (Folio)

10. "Tant que le café est encore chaud", Toshikazu Kawaguchi (Le Livre de Poche)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.