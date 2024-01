Villefranche-de-Rouergue. Week-end chargé pour les jeunes du Stade

Ce week-end, de nombreuses équipes reprennent le chemin du stade. Les U11 (3) et les U11 (4) se retrouveront dimanche, à partir de 14 heures, à La Fouillade, pour une compétition Futsal. Ils affronteront OAF II et OAF III, JSPMR III. Les U13 se déplaceront dimanche également pour un championnat Futsal, à partir de 9 heures pour affronter Bas Rouergue, Naucelle 2 et Espoir Foot III.

Les U15 joueront samedi, en coupe Ragt à Maygan, à partir de 15 heures. Les U15F se rendront à Colombies, dimanche, à 9 heures pour jouer contre JS Bassin, Foot Rouergue II et Espoir Foot 88. Les U18F se rendront à Montbazens, samedi, à partir de 10 heures, pour une compétition Futsal et rencontreront JSPMR et Comtal FC. Enfin, samedi soir, à 19 heures, l’équipe fanion recevra Argence Viadene.