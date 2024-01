Début de la CAN 2024 ce samedi soir : voici sur quelle chaîne et à quelle heure suivre tous les matchs

La Coupe d’Afrique des Nations débute ce samedi 13 janvier à 21 heures avec une affiche entre la Côte d’Ivoire, pays hôte, et la Guinée-Bissau. Voici sur quelle chaîne et à quelle heure regarder en direct Côte d’Ivoire - Guinée-Bissau et les rencontres de la compétition.

Le Maroc sur les braises de son Mondial qatari, le Sénégal sur son élan continental et la Côte d'Ivoire, à domicile, sont les trois grands favoris de la CAN qui débute ce samedi 13 janvier par un match entre les "Éléphants" et la Guinée-Bissau. Le coup d’envoi de cette affiche est prévu à 21h, heure française, la rencontre se déroulant au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Abidjan. À noter que l'équipe de la République démocratique du Congo au sein de laquelle le gardien de but du Rodez Aveyron football, Lionel Mpasi est sélectionné, entrera dans la compétition face à la Zambie le mercredi 17 janvier à 21 heures, pour le compte du groupe F. Voici la liste complète des rencontres à suivre en direct à la TV (heure française). Samedi 13 janvier Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau (Gr.A)

Samedi 13 janvier 21h, sur beIN Sports 1. Dimanche 14 janvier Nigeria - Guinée équatoriale (Gr.A)

Dimanche 14 janvier 15h, sur beIN Sports 2 Égypte - Mozambique (Gr.B)

Dimanche 14 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Ghana - Cap-Vert (Gr.B)

Dimanche 14 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Lundi 15 janvier Sénégal - Gambie (Gr.C)

Lundi 15 janvier 15h, sur beIN Sports 2 Cameroun - Guinée (Gr.C)

Lundi 15 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Algérie - Angola (Gr.D)

Lundi 15 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Mardi 16 janvier Burkina Faso - Mauritanie (Gr.D)

Mardi 16 janvier 15h, sur beIN Sports 2 Tunisie - Namibie (Gr.E)

Mardi 16 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Mali - Afrique du Sud (Gr.E)

Mardi 16 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Mercredi 17 janvier Maroc - Tanzanie (Gr.F)

Mercredi 17 janvier 18h, sur beIN Sports 2 RD Congo - Zambie (Gr.F)

Mercredi 17 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Jeudi 18 janvier Côte d'Ivoire - Nigeria (Gr.A)

Jeudi 18 janvier 15h, sur beIN Sports 2 Guinée équatoriale - Guinée-Bissau (Gr.A)

Jeudi 18 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Égypte - Ghana (Gr.B)

Jeudi 18 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Vendredi 19 janvier Cap-Vert - Mozambique (Gr.B)

Vendred 19 janvier 15h, sur beIN Sports 2 Sénégal - Cameroun (Gr.C)

Vendredi 19 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Guinée - Gambie (Gr.C)

Vendredi 19 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Samedi 20 janvier Algérie - Burkina Faso (Gr.D)

Samedi 20 janvier 15h, sur beIN Sports 2 Mauritanie - Angola (Gr.D)

Samedi. 20 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Tunisie - Mali (Gr.E)

Samedi 20 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Dimanche 21 janvier Maroc - RD Congo (Gr.F)

Dimanche 21 janvier 15h, sur beIN Sports 2 Zambie - Tanzanie (Gr.F)

Dimanche 21 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Afrique du Sud - Namibie (Gr.E)

Dimanche 21 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Lundi 22 janvier Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire (Gr.A)

Lundi 22 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Guinée-Bissau - Nigeria (Gr.A)

Lundi 22 janvier 18h, sur beIN Sports 4 max Mozambique - Ghana (Gr.B)

Lundi 22 janvier 21h, sur beIN Sports 4 max Cap-Vert - Égypte (Gr.B)

Lundi 22 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Mardi 23 janvier Guinée - Sénégal (Gr.C)

Mardi 23 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Gambie - Cameroun (Gr.C)

Mardi 23 janvier 18h, sur beIN Sports 4 max Angola - Burkina Faso (Gr.D)

Mardi 23 janvier 21h, sur beIN Sports 4 max



Mauritanie - Algérie (Gr.D)

Mardi 23 janvier 21h, sur beIN Sports 2 Mercredi 24 janvier Afrique du Sud - Tunisie (Gr.E)

Mercredi 24 janvier 18h, sur beIN Sports 2 Namibie - Mali (Gr.E)

Mercredi 24 janvier 18h, sur beIN Sports 4 max Tanzanie - RD Congo (Gr.F)

Mercredi 24 janvier 21h, sur beIN Sports 4 max Zambie - Maroc (Gr.F)

Mercredi 24 janvier 21h, sur beIN Sports 2 À partir du samedi 27 janvier Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, match pour la 3e place, et finale Les matchs à élimination directe auront lieu à partir du 27 janvier seront diffusés également par beIN Sport. Le groupe beIN Sports est le détenteur exclusif de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 en France.