CAN 2024 : Lionel Mpasi et le Congo battus par l'Afrique du Sud, le gardien de Rodez termine quatrième

À l’issue d'une énième séance de tirs au but dans cette coupe d'Afrique des nations, le Congo et Lionel Mpasi ont perdu la course à la troisième place face aux Bafana Bafana, samedi 10 février 2024.

Pour sa première coupe d'Afrique des nations avec le Congo, Lionel Mpasi a terminé quatrième. Dans la petite finale qui opposait les Léopards à l'Afrique du Sud, samedi 10 février 2024, ce sont les Bafana Bafana qui l'ont emporté (0-0, 5 tab à 4). Le gardien de Rodez remplaçant Le portier ruthénois, qui avait pris part à l'intégralité des six matchs disputés par sa sélection depuis son entrée en lice, n'a pas joué ce match pour la troisième place. Le sélectionneur congolais a donné du temps de jeu à Dimitry Bertaud, le remplaçant, qui est aussi numéro 2 dans son club, à Montpellier. Ça passe pour l'Afrique du Sud S'il a suivi la rencontre depuis le banc, Lionel Mpasi a vécu le même scénario que Rodez face à Dunkerque : 0-0 à la fin du temps réglementaire. Les 30 minutes de rab n'ont pas permis aux deux nations de se départager, il a donc fallu passer par la case tirs au but. Le Congo a fait la course en tête, Mokoena manquant sa tentative d'entrée pour l'Afrique du Sud. Quand le Marseillais Chancel Mbemba a eu l'opportunité d'offrir la médaille à la RDC, Ronwen Williams, étincelant dans la séance face au Cap-Vert mais en manque de réussite contre les Nigerians, a enfilé le costume de héros, envoyant les deux prétendants à la troisième place vers la mort subite. Face à Elia, le dernier rempart des Bafana Bafana est de nouveau parti sur sa droite et a encore stoppé le tir au but congolais : victoire de l'Afrique du Sud, 5 à 4 ! L'aventure s'achève donc avec une quatrième place pour le Congo, qui n'avait plus disputé de petite finale de CAN depuis 2015. Les Léopards l'avaient emportée face à la Guinée Equatoriale (1-0), grimpant ainsi sur le podium. Mpasi de retour pour Bastia ? Pour Lionel Mpasi, cap désormais sur la fin de saison de Ligue 2 avec Rodez. Selon toute vraisemblance, le gardien de 29 ans devrait retrouver la tunique sang et or le samedi 17 février pour le déplacement à Bastia, prochain match du Raf. Pour son retour à Paul-Lignon, il faudra s'armer de patience : les Ruthénois enchaînent deux voyages consécutifs, en Corse donc, puis à Valenciennes, avant de retrouver le gazon du Piton. Ce sera le 2 mars, contre Bordeaux.