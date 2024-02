CAN 2024 : Egypte, Cameroun, Côte d'Ivoire... quel est le palmarès de la compétition, avant le verdict de la 34e édition ?

La coupe d'Afrique des nations 2024 va bientôt livrer son verdict. Avant les demi-finales, cap sur le palmarès d'une compétition qui s'achèvera le 11 février, pour cette 34e édition.

Le verdict est proche pour la coupe d'Afrique des nations 2024. La Côte d'Ivoire, pays hôte, le Congo de Lionel Mpasi, gardien de Rodez, le Nigeria ou l'Afrique du Sud sont les prétendants au titre pour cette 34e édition, dont la finale se disputera le 11 février. Quel est le palmarès du tournoi ?

L'Égypte la plus titrée...

Premier point au rayon palmarès : c'est l'Egypte qui a remporté le plus de fois le trophée continental. Les Pharaons comptent sept trophées à leur actif : 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010.

... et auteure d'un remarquable triplé

Parmi les titres conquis par les Egyptiens, les trois derniers attirent plus particulièrement l'attention. Ils ont été acquis... consécutivement ! Le pays a été sacré en 2006, 2008 et 2010, performance qu'aucune autre sélection africaine n'est parvenue à réaliser.

Deux autres nations sont parvenues à rafler le doublé : le Ghana (1963 et 1965) et le Cameroun (2000 et 2002).

Le Ghana battu cinq fois

Avec ses 10 finales de CAN, l'Egypte est aussi le pays qui a atteint le plus de fois ce stade de l'épreuve. Mais ce n'est pas pour autant la sélection au plus grand nombre de défaites sur la dernière marche. En effet, c'est le Ghana et ses cinq revers, qui ont manqué le titre le plus de fois (1968, 1970, 1992, 2010, 2015). Les Ghanéens comptent tout de même quatre trophées, mais sont devancés par le Cameroun et ses cinq victoires continentales.

Égypte, Cameroun et Ghana sur le podium

C'est donc l'Egypte, le Cameroun et le Ghana qui sont sur le podium en matière de nations les plus titrées. Les trois équipes comptent, à elles seules, 16 des 33 trophées distribués depuis 1957 et la première édition de la CAN. Voici le palmarès complet :

Égypte : 7 titres

: 7 titres Cameroun : 5 titres

: 5 titres Ghana : 4 titres

: 4 titres Nigeria : 3 titres

: 3 titres Côte d'Ivoire, Algérie, RD Congo : 2 titres

: 2 titres Zambie, Tunisie, Soudan, Sénégal, Ethiopie, Maroc, Afrique du Sud, Congo : 1 titre

Qui peut être sacré cette année ?

Pour rappel, la 34e édition n'a pas encore de vainqueur. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Congo ou la Côte d'Ivoire soulèvera le trophée.