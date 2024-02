VIDEO. Quatre arrêts sur cinq tirs au but : revivez la séance stratosphérique de Ronwen Williams, gardien de l'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud, qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la coupe d'Afrique des nations aux dépens du Cap-Vert samedi 3 février 2024, est passée par la case tirs au but. Avec une performance stratosphérique de son gardien, Ronwen Williams.

La coupe d'Afrique des nations tient, à n'en pas douter, LA perf' de son tournoi. Et peut-être même de l'année : lors de la séance de tirs au but du quart de finale entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, Ronwen Williams, le gardien sud-africain, a sorti une performance tout simplement stratosphérique, samedi 3 février 2024.

4/5 !

Le pays hôte de la Coupe du monde 2010 a son héros. Et c'est son dernier rempart. Il a fait bien plus que simplement s'illustrer pour aider ses compatriotes à se saisir du billet pour filer en demi. Pas une, pas deux, pas trois, mais quatre tentatives arrêtées lors de la séance face au Cap-Vert. Et ce, sur cinq tirs adverses.

Le gardien de 32 ans, qui joue à Mamelodi, en première division sud-africaine, n'a donc été battu qu'à une seule reprise... sans avoir été pris à contre-pied. Le numéro 1 des Bafana Bafana est parti cinq fois du bon côté, trois fois à droite et deux fois à gauche.

Historique dans la compétition

Comme l'a affirmé la Confédération africaine de football, Ronwen Williams est devenu le premier gardien à stopper quatre tirs au but lors d'une seule et même séance, en coupe d'Afrique des nations.

Ronwen Williams has become the first goalkeeper to ever save 4 penalties in a single TotalEnergies AFCON shootout. ?\ud83c\uddff\ud83c\udde6#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/35g7qPeB2D — CAF (@CAF_Online) February 4, 2024

Une valeur sûre

Si le dernier rempart de l'Afrique du Sud s'est illustré lors des tirs au but, il a aussi été étincelant en cours de partie. Et notamment dans le temps additionnel : le Cap-Vert a eu la balle de qualification avant la prolongation, mais le tir de Benchimol a été repoussé sur la barre par Williams au prix d'un sublime arrêt réflexe.

A noter que les Bafana Bafana, battus 2-0 lors du premier match de la CAN face au Mali, n'ont plus perdu depuis. Ils ont surtout bouclé les quatre matchs suivants, dont celui de ce samedi, sans prendre de but. Et Ronwell Williams est très loin d'y être étranger...