CAN 2024 : parcours, palmarès, retransmission… tout savoir sur la finale Nigeria-Côte d’Ivoire, qui se joue ce dimanche

C'est le grand jour ! En ce dimanche 11 février 2024, la coupe d'Afrique des nations va connaître le vainqueur de sa 34e édition.

Démarrée le 13 janvier, la 34e coupe d'Afrique des nations s'apprête à conclure son aventure, ce dimanche 11 février 2024. C'est la grande finale !

Une affiche inédite...

Les 33 échéances précédentes ont toutes livré des affiches différentes. C'est la première fois que le Nigeria et la Côte d'Ivoire vont croiser le fer pour le trophée. Les Nigerians comptent trois sacres à leur actif (1980, 1994, 2013). En face, les Ivoiriens ont été champions deux fois (1992, 2015).

Les Super Aigles ont, en revanche, chuté à quatre reprises en finale, dont deux fois consécutivement (1984, 1988, 1990, 2000). Quant aux Elephants, deux revers sont à déplorer à ce stade de la compétition (2006, 2012).

Pour clôturer la parenthèse palmarès, le Nigeria est la sélection qui compte, et de très loin, le plus grand nombre de médailles de bronze : huit fois en tout dans l'histoire de la CAN ! La Côte d'Ivoire arrive ensuite avec moitié moins de troisièmes places. Mais pour l'une comme pour l'autre, ce sera soit l'or, soit l'argent ce dimanche soir.

... mais des retrouvailles !

Si les deux nations n'ont jamais lutté l'une contre l'autre sur la dernière marche, leur dernière confrontation est récente. Très récente même : c'était... durant la phase de groupes de cette CAN ! Et le Nigeria s'était imposé (1-0), plongeant la Côte d'Ivoire dans des turbulences encore plus violentes au match suivant : le pays hôte de la compétition a ensuite été sèchement battu par la Guinée Équatoriale (4-0) et a composté son ticket pour les phases finales grâce à sa présence miraculeuse parmi les meilleurs troisièmes.

Quel parcours ?

Pour les Super Aigles, c'est un quasi sans faute. Accrochés par la Guinée Équatoriale en ouverture de compétition (1-1), les hommes de José Peseiro ont ensuite gagné tous leurs matchs : contre les Ivoiriens donc (1-0), puis contre la Guinée-Bissau sur le même score. Le triple vainqueur de la CAN a gardé sa cage inviolée en huitièmes et en quarts, face au Cameroun (2-0) et à l'Angola (1-0), avant d'éliminer l'Afrique du Sud aux tirs au but pour se hisser en finale (1-1, 4 tab à 2).

Nigeria 1-1 Guinée Équatoriale

Guinée-Bissau 0-1 Nigeria

Nigeria 2-0 Cameroun

Cameroun Nigeria 1-0 Angola

Angola Nigeria 1-1 (4-2) Afrique du Sud

Tout avait pourtant bien commencé pour les Ivoiriens face à la Guinée-Bissau (2-0). Mais les revers contre le Nigeria et la Guinée Équatoriale ont rétrogradé les partenaires de Sébastien Haller au troisième rang du groupe... Cela n'a pas empêché les Elephants de voir les huitièmes, où ils ont sorti le Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but (1-1, 5 tab à 4). Mené par le Mali en quarts, le double vainqueur du trophée continental a arraché la prolongation à la 90e... et la qualification à la 120e, à 10 contre 11 ! Un succès par la plus petite des marges face au Congo de Lionel Mpasi, en demi-finale, a envoyé la Côte d'Ivoire en finale.

Côte d'Ivoire 2-0 Guinée-Bissau

Guinée Equatoriale 4-0 Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire Sénégal 1-1 (4-5) Côte d'Ivoire

Mali 1-2 (a.p) Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire 1-0 Congo

Où suivre la finale ?

Excellente nouvelle pour les férus de ballon rond : la finale de la CAN sera diffusée en clair, sur W9 ! BeIN Sports, qui a retransmis l'intégralité de la compétition, proposera également l'affiche, sur sa première chaîne. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures. En résumé :