CAN 2024 : Lionel Mpasi (Rodez) et le Congo connaissent leur adversaire en demi, voici le programme du dernier carré

Les derniers quarts de finale de la coupe d'Afrique des nations se sont disputés samedi 3 février 2024. Le tableau des demi-finales est maintenant dessiné !

Il ne reste plus que quatre matchs, dans cette coupe d'Afrique des nations ! Ces 2 et 3 février 2024, les quarts de finale ont été joués : voici ce que donne le tableau du dernier carré.

Le Congo et Mpasi face au pays hôte

Qualifié vendredi soir après un beau succès contre la Guinée (3-1), le Congo de Lionel Mpasi, gardien de Rodez, connaît son adversaire. Il s'agit du pays hôte : la Côte d'Ivoire, réduite à 10 dès la 43e minute et menée 1-0 dans son quart face au Mali, a arraché une prolongation aux portes du temps additionnel. Avant de composter son billet pour la demi à la toute fin des 30 minutes de rab.

Dans l'euphorie, le sauveur ivoirien Diakité, déjà averti, a enlevé son maillot... et concédé un deuxième jaune, synonyme d'expulsion. L'hôte du tournoi a donc disputé les ultimes minutes de ce quart à 9 contre 11. Mais le sort était déjà scellé : victoire 2-1 et qualification dans le dernier carré, face aux Lépoards du Congo !

Williams, héros sud-africain

Si le Côte d'Ivoire, aux portes de l'élimination en phase de groupes, enfile le costume du miraculé, la cape du héros peut largement être endossée par Williams, le gardien sud-africain. Après 120 minutes sans le moindre but, le dernier quart de finale entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud s'est joué aux tirs au but.

Une séance durant laquelle le dernier rempart de la nation tombeuse du Maroc au tour précédent a effectué... quatre arrêts sur cinq tentatives ! Une performance stratosphérique qui mène ainsi le pays hôte du Mondial 2010 en demi-finale de la CAN. Ce sera face au Nigeria.

Quel programme ?

Le programme des demis est donc maintenant connu. Voici les affiches :

Nigeria - Afrique du Sud : mercredi 7 février à 18 heures

: mercredi 7 février à 18 heures Côte d'Ivoire - Congo : mercredi 7 février à 21 heures

À noter que le tableau est aussi dessiné pour la petite et la grande finale. Le match pour la troisième place opposera ainsi les deux perdants des demis, le samedi 10 février. Quant au match du sacre, il mettra aux prises les vainqueurs des demis, dimanche 11 février.