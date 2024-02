CAN 2024 : Lionel Mpasi et le Congo visent une médaille, où voir le dernier match du gardien de Rodez avant son retour en club ?

Battu en demi-finale par la Côte d'Ivoire, le Congo de Lionel Mpasi joue le match pour la troisième place de la coupe d'Afrique des nations, ce samedi 10 février 2024.

En ralliant le dernier carré de la coupe d'Afrique des nations, le Congo de Lionel Mpasi était assuré de disputer encore deux matchs dans la compétition. Malgré la défaite contre la Côte d'Ivoire en demi-finale, il reste donc une médaille à aller chercher pour le gardien de Rodez.

Duel face à l'Afrique du Sud

Les deux nations n'ayant pas réussi à se hisser en finale vont avoir une chance de grimper sur le podium : les Congolais, battus 1-0 par la Côte d'Ivoire, pays hôte au bord de l'élimination au premier tour, seront aux prises avec l'Afrique du Sud. Victorieux du Cap-Vert en quart à l'issue d'une séance de tirs au but stratosphérique de la part de leur gardien, les Bafana Bafana ont eu beaucoup moins de réussite au tour suivant (1-1, 4 tab 2), lors du même exercice face au Nigéria.

Dernier match avant le retour à Rodez pour Mpasi

Lionel Mpasi, qui dispute sa première coupe d'Afrique des nations, va donc jouer son dernier match avec sa sélection avant de revenir garder les buts de Rodez, en Ligue 2.

La composition des Léopards n'est pas encore tombée : certains sélectionneurs profitant de la petite finale pour donner du temps de jeu aux joueurs ayant peu joué, la titularisation du gardien ruthénois n'est pas assurée. Mais quoi qu'il en soit, titulaire ou pas, Lionel Mpasi pourra évidemment, en cas de 3e place, présenter sa médaille à Paul-Lignon !

Un retour rue Vieussens qui se ferait, selon toute vraisemblance, le 2 mars 2024 contre Bordeaux. En effet, après la réception de Dunkerque, ce samedi 10 février, le Raf enchaînera deux déplacements consécutifs : à Bastia, le 17, match qui pourrait voir le portier numéro 1 faire son retour, et à Valenciennes le 24.

Où suivre la petite finale ?

Il ne reste donc plus que deux affiches dans cette 34e CAN. Et la rencontre pour la troisième place se tiendra ce samedi soir. Voici le programme :