Luc-la-Primaube. Cuisine, sport, détente et théâtre pour la reprise des mercredis récréatifs

Après les vacances de Noël durant lesquelles la MJC a accueilli les enfants durant une semaine, reprise des mercredis récréatifs avec pour thème "L’âge de glace" pour les 3-5 ans, cuisine, sport et détente pour les 6-8 ans et théâtre pour les 9 ans et plus durant les mois de janvier et février.

Ainsi, les plus petits ont créé leur bullosaure et se sont éclatés sur le parcours du dinosaure. Johanna et Axel ont proposé aux enfants de 6-8 ans un atelier cuisine afin de découvrir une nouvelle saveur : un gâteau aux courgettes. Munis d’un moule à cake, d’un fouet et d’une râpe, ils ont mélangé tous les ingrédients secs (sucré, natron, sucré de vanille, sel, farine), râpé les courgettes, ajouté des œufs et de l’huile, incorporé les noix râpées et les courgettes et mis le tout dans le four pendant 1 h 15. Un gâteau qui leur a permis de régaler leurs papilles lors du goûter.

Programme de ce mercredi 17 janvier : atelier manuel "peinture givrée" le matin et expérimentation "dégivre les animaux" l’après-midi pour les 3-5 ans ; atelier cuisine avec Mélanie et épreuves combinées avec Axel le matin et activité manuelle avec de la laine l’après-midi pour les 6-8 ans.

Grand jeu "Qui sera le maître de l’arène ?" le matin et atelier théâtre l’après-midi pour les 9 ans et plus.

Les jeunes de 12 à 17 ans sont invités à se rendre à l’espace jeunesse de la MJC qui est un espace dédié pour eux avec baby-foot, billard, table de ping-pong, des jeux de société, une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, des casques de réalité virtuelle, une playstation, une switch… qui sont à leur disposition.

Vendredi 19 janvier, soirée cinéma de 19 h 30 à 22 h 30 pour les 14-17 ans. Renseignements enfance au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr. Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61.