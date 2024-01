France: en galère de logement, des familles monoparentales font toit commun

(AFP) - "Un sas temporaire de décompression": près de Paris, des parents solos font toit commun depuis décembre, une initiative en vogue aux Etats-Unis qui tente de s'implanter en France, où un quart des familles sont monoparentales.

Située à Poissy, dans l'ouest de la région parisienne, la résidence Commune a été conçue pour accueillir 13 parents et leurs enfants dans des espaces de 30m2 (chambres, kitchenette et salle de bain) pour un loyer mensuel compris entre 1.190 et 1.450 euros.

Pour ce montant, les locataires (pour la quasi totalité des mères) partagent une salle à manger, un jardin, un espace de coworking, un mur d'escalade, une buanderie et un bar au sous-sol. Ainsi que les frais de ménage, l'abonnement internet et de streaming, le soutien scolaire ou encore l'assistance juridique.

"Le concept de co-living existe depuis longtemps pour les jeunes actifs, les étudiants, les seniors, les personnes handicapées, mais ça n'existait pas pour les parents solos", déclare à l'AFP Tara Heuzé-Sarmini, cofondatrice de la structure.

Or, "la crise du logement frappe plus particulièrement les familles monoparentales qui vont systématiquement être mises en concurrence avec des familles dites +traditionnelles+ ou des couples qui ont deux revenus au lieu d'un", relève-t-elle.

A l'image de Julie, sur le point de poser ses valises à Poissy. Après sa séparation, cette commerciale de 31 ans raconte s'être retrouvée avec sa fille de deux ans "en galère de logement".

"J'ai cherché pendant plusieurs mois, mais quand j'arrivais pour les visites avec un dossier de mère séparée et qu'en face de moi il y avait un couple avec deux salaires, je n'avais aucune chance", raconte-t-elle.

Le constat n'est pas nouveau. En 2017, un rapport du défenseur des droits estimait qu'une famille monoparentale était "deux fois plus" exposée à la discrimination dans la recherche d'un logement "qu'une famille biparentale".

Et la situation s'est encore dégradée avec la crise du logement, marquée par une offre qui se raréfie et des exigences à la hausse de la part des propriétaires.

Pire, les représentations "parfois associées à la figure de la mère célibataire, jugée tantôt +irresponsable+ tantôt +vulnérable+, peuvent conduire à allonger le délai d'attente de certaines femmes pour accéder à un logement social", relevait la Fondation Abbé Pierre dans son rapport 2023 sur le mal logement.

- "Coussin d'atterrissage" -

Dans ce contexte, Commune se veut "une solution transitoire", selon sa conceptrice. Avec des baux d'un an, renouvelables deux fois, "on essaye d'offrir le meilleur coussin d'atterrissage possible pour les familles devenues monoparentales".

"L'idée, ce n'est pas d'y vivre ad vitam aeternam. Je le vois plus comme un sas de décompression pour pouvoir mieux organiser la suite sereinement, sans être dans le +où est ce que je dors ce soir ?+", indique Julie.

Commune s'adresse à des profils issus de la classe moyenne. La start-up, qui a levé 1,5 million d'euros de fonds en 2022, veut ouvrir une résidence dans le nord de la France en mars et vise 500 ouvertures "en dix ans, en France, en Europe et en Amérique du Nord".

Car cette problématique touche d'autres pays, comme les Etats-Unis où ce type de "co-living" s'est implanté de façon informelle et est désormais connu sous le nom "mommune".

"Le sujet prend de l'ampleur depuis quelques années", relève Nicolas Baumer, co-fondateur de l'association lyonnaise Kozoku (néologisme japonais signifiant la tribu des solitaires), qui travaille sur la prise en compte de la monoparentalité dans la société.

"Des maires s'inquiètent de voir partir certains de leurs habitants et de leurs agents qui, une fois séparés, ne pouvaient plus se loger sur la commune", indique-t-il, quelques semaines après avoir été auditionné à l'Assemblée nationale sur le sujet.

Parmi les pistes évoquées, la création d'un "statut de familles monoparentales" ou la mise en place d'avantages fiscaux "pour des propriétaires qui loueraient leurs biens à des parents solos quelques années, le temps qu'ils accèdent à un logement social".

Selon les statistiques officielles, une famille sur quatre (24,7%) est monoparentale en France, un pourcentage en augmentation de trois points en dix ans.