Nourriture, santé, activité... la tech gère les animaux de compagnie au quotidien

(AFP) - Que peut bien faire un chien lorsqu'il est seul chez lui? Plusieurs appareils permettant un suivi d'activité en temps réel, avec parfois un relevé de constantes vitales, font partie des innovations consacrées aux animaux présentées cette semaine au salon de l'électronique de Las Vegas.

La startup australienne Ilume a ainsi conçu un collier Tracker comptabilisant les pas d'un chien, ainsi que son temps d'activité (marche, sommeil, etc). Le tout connecté au smartphone de son propriétaire.

Elle a également mis au point un Smart Bowl, une gamelle agrémentée d'un algorithme calculant la portion alimentaire idéale en fonction de l'âge, du poids, de l'activité de l'animal - objet pouvant être jumelé avec le collier.

Le spécialiste français des appareils GPS Invoxia va plus loin avec son collier biométrique connecté, le Smart Dog Collar. Il permet non seulement de localiser le chien en temps réel mais également de répertorier son activité, ses éventuels aboiements ou encore sa fréquence cardiaque et respiratoire.

- AI générative -

Il présente également cette année une version miniaturisée, Minitailz, avec intelligence artificielle générative pour chats et chiens de toutes tailles, qui localise l'animal, relève moult données de santé, sait faire la différence quand l'animal marche, court, se gratte, mange, aboie, etc, et repère des signes comme le stress. Il est présenté comme le premier appareil repérant une arythmie cardiaque, très fréquente chez ces animaux.

L'appareil coûte 99 euros et nécessite un abonnement annuel de 129 euros.

La santé, c'est aussi l'objectif de l'application dr.tail qui permet, dans sa version premium à 19,99 dollars par mois, de dialoguer par messages écrits avec des vétérinaires toute l'année, à toute heure, avec une réponse garantie dans les trente minutes.

Ces informations pourraient ensuite être utilisées par exemple avec l'application TTcare d'AI for Pet, société implantée en Corée du Sud et en Californie.

Grâce à l'IA, un propriétaire peut recevoir une réponse en temps réel à partir d'une photo d'une anomalie visible chez le chien (œil, peau, gueule, pattes) ou le chat (œil, gueule). Et les vétérinaires peuvent s'en servir comme base de données.

Autant d'attention pour des animaux qui prennent une place de plus en plus importante dans les foyers, générant une industrie florissante.

Selon une étude de Morgan Stanley publiée fin 2022, le marché des animaux domestiques devrait atteindre 277 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2030, contre 118 milliards en 2019.

D'après les statistiques 2023-2024 de l'Association américaine des produits pour animaux domestiques (APPA), 66% des foyers américains possèdent au moins un animal, soit près de 87 millions de foyers.

De nombreuses études scientifiques concluent depuis de longues années que les propriétaires d'animaux domestiques sont en meilleure santé et présentent notamment moins de risques de maladies cardio-vasculaires.

- Confort pour tous -

Les innovations se multiplient également pour assurer le confort de l'animal mais aussi celui de son propriétaire.

C'est l'objectif de Whisker avec son robot-litière, automatique, auto-nettoyant, limiteur d'odeurs et capable de gérer les déjections de quatre chats. Grâce à une connexion Wi-Fi, il informe en direct le propriétaire du niveau restant de litière.

Son concurrent Pawbby a élaboré une litière auto-nettoyante, avec fonction désodorisante, connectée à un smartphone pour suivre sa fréquentation par le félin et le poids de l'animal. Elle coûte tout de même 699 dollars.

Allen Wu, ingénieur chinois dans les technologies de l'information pendant douze ans, a créé ce dispositif après avoir appris que la maladie de son chat aurait pu être détectée plus tôt s'il avait repéré un changement dans ses habitudes, a-t-il expliqué à l'AFP.

Whisker propose également un Feeder-Robot, qui contrôle l'heure des repas et les portions distribuées.

Avec toutes ces inventions, un propriétaire n'a plus vraiment d'intendance quotidienne à gérer.

Et pour ne rien rater des nouveautés dans le monde entier, PawWire ressemble à un catalogue classé par catégories sur une application et sur internet de produits destinés aux animaux, avec possibilité d'interagir avec les autres utilisateurs et les marques.