Orages en 2023 : voici les départements qui ont enregistré le plus grand nombre d'éclairs

Le bilan sur les départements qui ont subi le plus grand nombre d'épisodes orageux, et ceux qui ont été les plus foudroyés.

Keraunos, l'Observatoire français des tornades et des orages violents, a compté 232 jours orageux en 2023 dans le pays. Cela représente 64 % des journées de l'année, mais cette valeur est inférieure à la moyenne. "Il faut noter que ce score est sensiblement tiré vers le bas par un début d'année et des mois d'août et septembre peu orageux".

La Gironde est en tête avec 93 jours d'orages, suivi de l'Ain avec 92 jours puis des Landes et de la Savoie avec 89 jours. Cinq autres départements ont connu plus de 80 jours d'orages : l'Isère, le Doubs, le Jura, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales. À l’inverse, les départements les moins concernés se trouvent dans le nord : Côte-d'Armor avec 28 jours, Seine-Maritime avec 30 jours, le Territoire de Belfort et l'Eure avec 31 jours, ainsi que la Somme et le Finistère avec 36 jours.

Le bilan orageux est très inégal selon les territoires. D'un côté, les Alpes-Maritimes ou la Seine-Maritime enregistrent un énorme déficit par rapport à la moyenne observée chaque année, quand la Gironde a connu 30 jours d'orages de plus qu'à l’accoutumée.

Publication du bilan 2023 de l'activité orageuse en France : https://t.co/LzdS3UvI7i



Après une année 2022 record niveau instabilité, l'année 2023 se classe juste derrière.

Toutefois, la fréquence des #orages a été inférieure à la moyenne, avec encore beaucoup de grêle. pic.twitter.com/ne4DULzOjr — Keraunos (@KeraunosObs) January 12, 2024

Plus de 23 000 éclairs en Saône-et-Loire

On relève cependant légèrement plus de jours d'orage fort en France en 2023 par rapport à la moyenne. Au nombre de 70, ces jours ont connu des chutes de grêle, des rafales à plus de 90 km/h ou des phénomènes de tornade.

2023 enregistre aussi 5 jours d'orage extrême où les rafales soufflaient à plus de 150 km/h. Le centre-est a été particulièrement touché, notamment l'Ardèche et la Drôme. Ces deux départements font aussi partie des plus foudroyés de l'année 2023. Si on prend les dix jours les plus orageux, ils comptent respectivement 20 602 et 20 658 éclairs.

Le département le plus foudroyé a été la Saône-et-Loire avec 23 032 éclairs lors des dix jours les plus orageux, devant les Côtes-d'Or qui comptent 22 458 éclairs.

Les orages en Occitanie en 2023

Voici les départements d'Occitanie qui ont été les plus foudroyés en 2023, en se basant sur les 10 jours les plus orageux :