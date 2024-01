Rugby : Decazeville a bien changé...

Dimanche 14 janvier, le Sporting decazevillois (2e ex aequo) entame la phase retour de Fédérale 2 en accueillant Malemort (8e) pour son premier match de 2024. Coup d'envoi à 15h15 à Camille-Guibert.

Le 17 septembre 2023 : premier match de la saison du Sporting Club Decazevillois et une très grosse déconvenue à Malemort : 36-15. Depuis, le SCD est passé de l’analogique à la fibre et a enchaîné les succès qui l’ont conduit à une deuxième place au classement alors que Malemort est 8e, à seulement trois petits points du Sporting.

Dimanche 14 janvier (15 h 15), les Corréziens vont fouler la pelouse de Camille-Guibert pour la première rencontre de l’année et de la phase retour. Un sacré challenge pour les Decazevillois, une certaine ambition de résultat pour les Malemortais. Un match qui, sur le papier, semble équilibré, non pas par le classement, mais par le jeu des deux formations en présence qui ne s’appuient pas sur les mêmes atouts comme s’en méfie l’entraîneur bleu et blanc Anthony Julian. "Jouer contre des formations denses devant n’est jamais simple, avance-t-il. On sait qu’ils ne vont pas éviter les zones de combat pour écarter. Comme toujours lorsque l’on joue sur ses terres, on espère un bon résultat mais la méfiance est de rigueur face à cette belle formation."

"Les contenir devant"

Il faut dire que durant les quatre premières journées, les Corréziens ont fait la course en tête dans une poule tellement homogène que le moindre écart à domicile peut vraiment être préjudiciable pour la suite de la saison. Aussi, le Sporting est en mode "je me méfie", d’autant que les coéquipiers de Loïc Rouquette ont besoin de rythme, de jouer pour mettre en application un jeu qui devient séduisant de match en match. D’ailleurs, ce même Rouquette oscille entre confiance et méfiance avant match : "C’est une certitude, on les craint. Si on arrive à les contenir devant et si l’on réussit à mettre en place notre jeu, je pense que l’on pourra entrevoir la victoire. À Malemort nous avions réalisé notre plus mauvais match, je pense. Donc, la motivation sera là en entrant sur le terrain ce dimanche !"

Comme un petit caillou dans la chaussure, la prestation decazevilloise en Corrèze est restée dans les mémoires et pas vraiment de manière positive. Il en sera tout autre aujourd’hui. C’est une certitude et à la vue du classement de la poule, le Sporting a l’occasion de prendre le large sur un adversaire direct et asseoir un peu plus son rang dans le trio de tête d’une poule dont les confrontations accouchent souvent de scores et donc de résultats que l’on n’aurait pas vu venir.

Si la clé de la rencontre sera la confrontation des deux packs, le collectif sera mis en exergue côté decazevillois car depuis un mois, le jeu decazevillois flamboie. Il n’y a rien qu’à se souvenir du dernier match de l’année face à Riom. Dix essais inscrits (dont un quintuplé de Joran Vidal) et un score fleuve de 65-24. La trêve aura été salutaire et d’après Anthony Julian, "il était nécessaire de couper car nous sommes conscients que l’on demande beaucoup à ce groupe."

Retours et fins de saison

Le Sporting récupère ainsi quelques blessés et en voit d’autres quitter le groupe définitivement jusqu’à la fin de la saison. Pour Gabriel Grasset, Yohan Heuillet et Thomas Sigal, la saison est terminée sur des blessures importantes. En revanche, d’autres ont déjà des frissons de reprendre. Comme Romain Vidal, le charismatique demi de mêlée decazevillois qui parle de sa reprise comme d’une renaissance : "Il me tardait tellement de remettre ce maillot et de retrouver les terrains et les copains."

Blessé aux ischios depuis un entraînement de novembre, le trentenaire a trop subi de frustration en suivant les matches sur le bord de la touche. "Cela me manque vraiment. L’ambiance du vestiaire, certes, mais surtout lorsque tu vois le jeu que l’on met en place, cela te donne vraiment envie de jouer, surtout que l’on joue de mieux en mieux." S’il est titulaire aujourd’hui, il devrait partager le poste et la rencontre avec un autre joueur de retour de blessure, Maxime Monbroussous qui avait officié quelques minutes face à Riom. Si la composition reste d’un parfait classicisme, ne manque plus que de voir le retour de l’ouvreur Sergio Kasper qui devrait, lui, faire son retour dans l’effectif, lors du prochain week-end.

Mais place tout d’abord à Malemort, si le SCD avait rempli sa hotte avant les fêtes maintenant il voudra s’enrichir d’étrennes.