Espalion. Les rugbymen sang et or ont très bien commencé l’année

L’équipe fanion s’est largement imposée 38 à 3 face aux Sud-Aveyronnais de Rougier. Pour ne pas être en reste l’équipe 2 a pris sa revanche face à Lacaune sur le score sans appel de 45 à 17.

Un peu plus d’un mois après leur défaite face à Lisle-sur-Tarn les équipiers de Loïc Courtois avaient hâte de retrouver le terrain, avec comme ambition de recoller au peloton de tête de la poule. Ce sera chose faite face à une formation qui les avait surpris à l’aller à l’issue "d’un non-match". Après une pénalité convertie par le butteur local Van Herpin sur la première action, les locaux se voyaient accorder un logique essai de pénalité suite à un maul écroulé près de la ligne (7e). C’est en continuant à envoyer beaucoup de jeu (qui a ravi le public) que les locaux vont continuer à largement dominer le match et concrétiser leur supériorité avec deux nouveaux essais de Zahnd (19e) et Cayla (25e), tous deux transformés par Van Herpen, ce qui portait le score à 24 à 0. Les visiteurs réduisant la marque avec une pénalité de Combe (31e). En deuxième mi-temps, même avec un certain relâchement et en faisant rouler l’effectif, les Espalionnais vont continuer leur main mise sur le match et inscrire deux nouveaux essais par l’ailier De Fuentès (51e) et le troisième ligne Ladoux (61e), ce qui avec les transformations portait le score final à 38-3.

Ce succès agrémenté du point bonus offensif permet aux Espalionnais de revenir à deux points des deux coleaders Carmaux et Châtaigneraie mais avec deux matchs et un match en moins. Les Espalionnais ont donc les cartes en main pour s’emparer de la première place de la poule. À eux de la saisir, déjà en allant faire un résultat à Carmaux dimanche prochain.

De son côté l’équipe réserve a confirmé ses ambitions en prenant une revanche sans appel face à Lacaune, seule équipe qui les avait battus en phase aller. Un succès bonifié avec 7 essais (dont 5 transformés) à la clé qui leur permet de prendre la première place.