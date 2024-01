Luc-la-Primaube. Retraite Active propose une "randonnée santé" tous les mardis

Une vingtaine d’adhérents participent à ces randos santé de 6 à 8 km.

À travers son plan fédéral "FFRandonnée 2021-2028", la FFRandonnée affirme un positionnement fort de la fédération dans les domaines du bien-être et de la santé. Pour répondre à cet objectif, ses clubs labellisés Santé offrent un accueil, un encadrement et une pratique d’activités physiques adaptées à des personnes capables de marcher de façon autonome, sans l’aide d’un tiers et sans équipement médical, mais qui, pour des raisons physiologiques, pathologiques ou psychologiques, se déplacent plus lentement, moins longtemps et moins loin. Aujourd’hui, toutes les études scientifiques s’accordent sur le fait qu’une activité physique régulière et d’intensité modérée, telle que la marche, apporte de nombreux bénéfices pour la santé.

C’est pour cela que le club de la Retraite Active de Luc-la-Primaube, présidé par Daniel Marre, propose une rando santé tous les mardis après-midi de 6 à 8 kilomètres. Ainsi durant le dernier trimestre 2023, une vingtaine d’adhérents ont randonné à Salles-la-Source, Gillorgues, Chemin des Planètes, Fijaguet, La Loubière, Moulin de Cantaranne, Onet-l’Eglise, Bozouls, Ste-Radegonde, Vabre, Baraqueville…

Vous vous sentez seul(e) ? Vous manquez de confiance en vous ? Vous avez envie de vous retrouver en groupe et de partager un moment convivial ? Rejoignez sans plus tarder la vingtaine d’adhérents du club de la Retraite Active de Luc-la-Primaube qui randonne d’une façon douce, encadrée par un animateur ou une animatrice qui tiennent compte de la distance, de la météo, de la difficulté du terrain, du dévers, du dénivelé. Vous retrouverez la forme et le plaisir de bouger, dans un cadre agréable et convivial, dans les meilleures conditions de sécurité.