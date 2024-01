Rodez : découvrez à quoi va ressembler le futur restaurant universitaire

Il est un des outils structurants du campus universitaire qui est en train de prendre forme.

On sait désormais à quoi va ressembler le futur restaurant universitaire. Un des outils structurants du futur campus universitaire, avec la construction de la nouvelle antenne ruthénoise de l’université Champollion et celle très attendue du futur gymnase, à quoi il faut ajouter également l’arrivée du Crous.

"Ce projet, prévu pour l’accueil de 500 convives le midi, s’inscrit dans la continuité du développement du Campus Universitaire Saint-Eloi de Rodez. Il présente de fortes volontés environnementales : béton bas carbone, charpente et murs à ossature bois, membrane d’étanchéité écologique, installation photovoltaïque, etc.," relatent dans un petit post les architectes montbazinois de CL Architecture, pas peu fier d’annoncer sur leur page FB d’être les lauréats de ce projet important pour la ville.

Bientôt les premiers étudiants à Champollion

Ce restaurant universitaire s’insérera au milieu du triangle formé par l’IUT, l’université Champollion et le terrain Polonia.

Alors que l’université Champollion accueillera ses premiers étudiants à la rentrée prochaine, le restaurant universitaire, le confort et la chaleur de son accueil n’ouvriront, eux, que bien plus tard. Les étudiants continueront d’aller dans l’actuel "Restau U", situé quelques centaines de mètres plus haut, rue Maréchal Leclerc de Hautecloque.