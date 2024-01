Villeneuve. Ya Ka Danser invite le Crazy Ducks Quartet

C’est l’un des moments forts de cette saison, l’association Ya-Ka-Danser organise le 20 janvier, au centre socioculturel Raymond-Audouard, une soirée avec le groupe Crazy Ducks Quartet. Comme de coutume, cette journée du 20 janvier sera bien remplie à la salle des fêtes.

L’après-midi commencera par les stages de West Coast Swing animés par Jérôme Chanchom et Alexia Maire de 14 heures à 17 h 15. À partir de 19 heures, un apéritif sera offert par l’association avant la traditionnelle auberge espagnole. À partir de 21 heures, le groupe Crazy Ducks Quartet donnera un concert qui promet d’être énergique, avant que leurs projets ne les amènent à repartir dans différentes directions.

Le bureau de l’association précise que les amateurs de musique auront des places assises pour profiter du concert même s’ils ne dansent pas. Et on pourra profiter du DJ toutes danses entre les 3 sets avec une playlist actualisée "pour un max de plaisir" jusqu’à une heure du matin. Tarifs et renseignements par mail à l’adresse ya_ka_danser@hotmail.fr.

Depuis plus de 25 ans, l’association Ya-Ka-Danser propose différents cours de danse de couple (Rock, Lindy-Hop et plus récemment Bachata). Plusieurs présidentes et présidents se sont succédé, mais la priorité a toujours été la convivialité autour de la danse, et des cours de qualité. Tous les bénévoles de l’équipe sont investis pour faire vivre cette association qui compte plus d’une centaine d’adhérents. Et comme dans toute association, plus on est nombreux à participer, mieux on profite de tout ce qui est proposé. Il n’est jamais trop tard pour rejoindre ce sympathique groupe, toute aide est la bienvenue et sera remerciée. On peut d’ores et déjà noter le prochain événement qui aura lieu à l’occasion de la fête de la musique… Soirée avec 2 groupes : rock et latino, pour satisfaire tous les amateurs de convivialité.

Les responsables de l’association ont par ailleurs plein d’idée et pensent déjà à l’avenir en envisageant quelques nouveautés pour 2024 : cours de danse swing enfant, cours de tango et encore et toujours de belles soirées-concerts avec stages dans l’après-midi.