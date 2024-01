Saint-Christophe-Vallon. À l’école Arc-en-Ciel, les plus petits font leur cinéma

Créer un film d’animation en stop-motion, c’est l’activité que la classe des GS-CP de l‘école publique Arc-en-ciel vient de débuter en lien avec le projet d’école sur le développement durable.

Cette semaine, Julien Roth de l’association Mondes et Multitudes a animé une première séance au cours de laquelle les bambins ont imaginé une histoire autour du thème de l’alimentation et du gaspillage. Il reste encore à créer les personnages, les décors, prendre les photos, les choisir et les agencer… Un travail de "professionnels" qui nécessitera cinq autres rencontres pour finaliser le film diffusé lors Festival cinématographique "Ouvre l’œil" qui se déroulera à Saint-Christophe-Vallon au mois d’avril.

L’équipe enseignante organise une matinée "Portes ouvertes" ce samedi 20 janvier. Les familles sont attendues dès 9 heures afin de rencontrer l’équipe éducative, visiter les locaux et découvrir les différents projets mis en œuvre.