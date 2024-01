Bozouls. Ambiance ludique à la Médiathèque pour les Nuits de la Lecture

L’équipe de la médiathèque municipale André-Baudon de Bozouls propose une soirée "Jeux" dans le cadre de la manifestation nationale des Nuits de la Lecture.

Rejoignez la structure pour une soirée pleine de divertissements et de convivialité le vendredi 19 janvier, de 18 h à 21 h. Au programme, des jeux, des coins lecture douillets, des activités autour de l’exposition interactive "Écoute les oiseaux" en accès libre dans toute la bibliothèque pour découvrir la médiathèque autrement.

Depuis octobre dernier, celle-ci propose un fonds de jeux pour le plaisir des petits et des grands. La soirée du 19 janvier sera l’occasion idéale de découvrir cette sélection variée de jeux mais aussi des jeux "surprise" spécialement prévus pour l’occasion. Partager des moments de rires, de compétition amicale et de découverte ludique, accompagné par l’équipe de la médiathèque. L’équipe encourage tous les amateurs de jeux, les familles, les amis et les curieux à se joindre à elle pour cette soirée ludique.

Pour plus d’informations, merci de contacter la médiathèque au 05 65 48 51 52.