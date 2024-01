Naucelle. Attirer toujours plus de nouveaux habitants

Karine Clément, maire de Baraquville et présidente du Pays ségali, a présenté ses vœux au Naucellois dans une salle des fêtes bien remplie. De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement, le sous-préfet Christophe Burbaud, le président du conseil département Arnaud Viala, le conseiller régional Stéphane Bérard, les conseillers départementaux, les maires du Pays ségali, les élus locaux, les corps constitués, les enseignants…

Le focus de l’année 2023 était principalement axé autour des actions envers la jeunesse et les "48 heures BD". Il fut question de celles mises en place par le conseil municipal jeunes et des actions significatives menées avec les deux écoles de la commune, comme "Nettoyons la nature" pour les jeunes de l’ensemble Jeanne-d’Arc et un label E3D ; une première pierre à l’édifice sur la sensibilisation sur l’eau, le compost…

L’Insee a par ailleurs annoncé une population locale à 2023 habitants. Ce chiffre à la hausse est dû à l’arrivée d’une population qui s’est installée dans les lotissements. Celui de L’Escarassous est plein et un seul lot est disponible sur Bellevue. L’opération façade (36 dossiers) a permis d’autre part de rénover l’habitat du centre bourg. D’autres dossiers ont permis de rendre d’anciens commerces plus attractifs. On retiendra également que Naucelle reste un bourg qui regroupe un grand nombre d’associations qu’elles soient sportives, culturelles au sens large du terme (plus de 60 associations).

Les gros projets 2024 sont encore une fois articulés autour de l’accueil des nouveaux habitants. Le lotissement de Cirou, propriété de la commune, sera découpé en 20 lots. De son côté, la résidence "seniors" autonomie à habitat inclusif (Aveyron Habitat) proposera 12 logements.

Dans le domaine de l’éducation, une demande de subventions sera déposée pour permettre de rendre l’école Jules-Ferry plus fonctionnelle (2024-2025). Sur proposition du président Arnaud Viala, et avec des installations adéquates, Naucelle participera au mois d’avril à la semaine olympiques et para-olympiques. La programmation culturelle, déjà entamée, reste toujours aussi dense.

Pour clore cet incontournable moment de début d’année, le pot le pot de l’amitié a réuni tous les participants. Parce qu’a Naucelle, l’art de vivre n’est pas rien, avec des produits locaux de la cuisine de Sidonie et des gourmandises d’Eugénie.