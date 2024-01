Golinhac. Belle affluence au quine des aînés

Dimanche de nombreux joueurs avaient rejoint la salle des fêtes de Golinhac pour participer au quine, organisé par le club de l’Amitié. Les plus chanceux ont aligné cinq voire quinze jetons pour faire carton plein. Les jeux se sont succédé et les nombreux lots ont été distribués.

Dans une ambiance chaleureuse, l’annonceur et le "boulegaïre" n’ont pas pu faire le bonheur de tout le monde. En tout état de cause, cet après-midi récréatif a bénéficié d’une organisation parfaite. Le club de l’Amitié remercie une nouvelle fois tous ceux qui les ont soutenus en participant et en offrant des lots.