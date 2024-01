Luc-la-Primaube. Football : un succès précieux pour les joueurs de l’équipe fanion

L’équipe 3 enregistre sa première défaite de la saison.

Samedi dernier, l’équipe fanion de Luc Primaube Football Club se déplaçait à Albi Marssac ASPTT. La première mi-temps fut pauvre de part et d’autre. En seconde période, les Luco-primaubois ont monopolisé le ballon et ont ouvert logiquement le score par Sami Djinidi à la 65e. Dix minutes plus tard, les locaux qui envoyaient de longs ballons devant, ont pris le dessus sur la défense visiteuse sur des ballons aériens et ont égalisé à la 78e. Les protégés de Franco Vignola ont réagi immédiatement, prenant le meilleur sur leurs adversaires et ont été récompensés à la 85e par Stéphan Capgras qui a trouvé le chemin des filets, offrant une précieuse victoire aux siens qui auront à cœur de confirmer leur forme actuelle ce samedi 20 janvier à 18 h sur le stade municipal de La Primaube face à Bassin Aveyron JS. Première défaite de la saison pour l’équipe 3.

En départementale 1, la rencontre qui devait opposer St-Georges-de-Luzençon à LPFC II a été remise à une date ultérieure.

Samedi prochain, cette équipe sera opposée à Comtal FC II en coupe de l’Aveyron CRCA.

Quant à l’équipe III, invaincue depuis le début de la saison, tant en championnat qu’en coupe, elle se déplaçait au stade Louis-Polonia à Rodez, chez le dauphin de la poule, Mahorais ASC. Dans ce choc de haut de tableau, les Luco-primaubois ont été cueillis à froid. En effet, ce sont les locaux qui ont ouvert le score dès leur première occasion dangereuse à la première minute. Une poignée de minutes plus tard, ils ont doublé la mise et même ajouté un troisième but (8e) puis un quatrième avant la pause (36e). Après cette première mi-temps catastrophique au cours de laquelle les joueurs de Cédric Albinet ont manqué de lucidité, au retour des vestiaires ils sont revenus avec de meilleures intentions, ne trouvant le chemin des filets qu’à la 75e et 88e. Le sort est cruel pour eux qui n’ont pu faire respecter la logique du classement. Les 3 points sont à mettre à l’actif des locaux qui reviennent à 2 points au classement. Prochain match ce samedi 20 janvier à Laissac en coupe des réserves Braley.