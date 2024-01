Espalion. Jacques Regourd dédicacera "La patz del rei e de la gleisa", à la librairie Pont virgule…

Jacques Regourd dédicacera son roman historique écrit en occitan "La patz del rei e de la gleisa" ce vendredi 19 janvier, de 9 h 30 à midi, à la librairie Pont Virgule.

Ce récit est celui d’Augièr, jeune berger de Castel-Marin, en Rouergue. Il débute en 1222 pour se terminer à Najac en 1249, durant le règne de Raymond VII de Toulouse et mêle fiction romanesque et vérité historique, avec l’objectif de mieux faire connaître la société de l’époque dans toute sa complexité : place de la femme, libertés publiques, place et pouvoir de l’église officielle, relations féodales, rayonnement de la civilisation occitane, civilisation européenne, croyances religieuses du peuple…

Un point de vue personnel sur les événements et sur les comportements.