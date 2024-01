Un référendum, une surprise... Que pourrait annoncer le Président Macron ce mardi soir à la télé lors de son "rendez-vous avec la nation" ?

Le chef de l’État entend reprendre la main, lors d’une conférence de presse inédite de plus de deux heures, retransmise par six chaînes de télé.

Un rendez-vous de deux heures au moins

Le rythme reste soutenu, depuis le début de l’année. Un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, des surprises de taille et maintenant ce "rendez-vous avec la nation". Emmanuel Macron reste aussi discret qu’omniprésent. Après avoir été dans l’ombre des changements de l’exécutif, le voilà maintenant sur le devant de la scène.

Ce mardi 16 janvier, à partir de 20 h 15, un horaire inédit pour toucher un maximum de Français, le président de la République entend fixer un cap à son nouveau Premier ministre et à son nouveau gouvernement, au cours d’un rendez-vous de deux heures au moins.

Cela commencera par une prise de parole d’une vingtaine de minutes, puis il se soumettra aux questions des journalistes. Le Président pourrait préciser le concept un peu flou de "réarmement" économique et civique évoqué lors de ses vœux, en référence au processus de "décivilisation" qui avait fait débat. Une façon d’évoquer la montée de l’extrême droite, donnée en tête des européennes.

Le chef de l’État a déjà encouragé, lundi soir, les parlementaires de son camp, reçus à l’Élysée, à se "mobiliser" dans cette bataille électorale, appelant à l’unité et à "l’esprit de dépassement".

Éducation, logement, IVG...

Ce mardi soir, le Président devrait "faire des annonces en matière d’éducation nationale, de logement pour faire face à la crise et sur la transition écologique", croit savoir l’éditorialiste Alain Duhamel, sur BFMTV. Il devra aussi essayer d’estomper la polémique autour de sa nouvelle ministre de l’Éducation. Car l’objectif d’Emmanuel Macron est de redonner du souffle à son deuxième mandat, alors que la réforme des retraites et l’adoption de la loi Immigration, avec les voix du Rassemblement national, ont fracturé le pays.

Il entend aussi s’appuyer sur les grands rendez-vous qui vont rythmer 2024, à l’instar du 80e anniversaire du Débarquement, des Jeux Olympiques et de la réouverture de Notre-Dame, en décembre…Mais Emmanuel Macron avait aussi promis dans son entretien au quotidien Le Monde d’envoyer "un message d’unité aux Français".

Peut-il annoncer un référendum ?

Il devrait évoquer les grands textes très attendus, en particulier sur la fin de vie et la constitutionnalisation de l’IVG. Peut-il annoncer un référendum ? De nombreux observateurs y croient. Et peut-être aussi un sujet fort, une surprise pour redonner du souffle et de la fierté, comme il s’y était engagé. "On ne va pas s’ennuyer", promet un soutien d’Emmanuel Macron, dans Le Parisien.

La dernière conférence de presse, sur ce modèle, remonte à avril 2019, pour tenter de déminer la crise des “gilets jaunes”. Mais ce n’était pas en prime time. En pas en simultanée sur TF1, France 2 les chaînes et les radios d’info en continu. Il sera toutefois intéressant de regarder les audiences cumulées pour savoir si ce rendez-vous avec la nation a su séduire massivement les Français…