Entraygues-sur-Truyère. ADMR : les aides à domicile sur le pont les jours fériés et les dimanches

C’est tous les jours que les aides à domicile interviennent au domicile des personnes ou familles qui le souhaitent. Y compris les dimanches et les jours fériés, elles sont en intervention chez les personnes dépendantes, pour les aider à prendre leurs repas : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner ; à se lever ou à se coucher, trois ou quatre fois dans la journée pour certains. Cette fin décembre, comme beaucoup d’autres professionnels, les aides à domicile de l’ADMR ont été sollicitées, le jour de Noël et le premier jour de l’année, pour apporter les services essentiels à de nombreuses personnes seules, avec le sourire et beaucoup de dévouement. Un rayon de soleil, un mot gentil, une présence fort appréciée pour ces personnes seules.