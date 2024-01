Consultation, vote, propositions... l'Occitanie pourrait voir un de ses départements changer de nom

Nouvelle année... nouveau nom ? Tout au sud-est de l'Occitanie, les Pyrénées-Orientales songeraient à procéder à un changement radical.

Il se pourrait que le nom "Pyrénées-Orientales" vive ses derniers instants... A l'occasion des vœux de la présidente du Département, Hermeline Malherbe, lundi 15 janvier 2024, celle-ci a de nouveau posé sur la table le débat sur la nomination du territoire situé au sud-est de la région Occitanie.

Une consultation pour démarrer

Comme le rapportent nos confrères de France Bleu Roussilon, un groupe de travail se mettra en place en février 2024, dans le but de fixer les modalités de la consultation citoyenne et les différents noms soumis (s'il y en a plusieurs !). Acteurs de la culture et de la langue catalane, représentants des chambres consulaires, universitaires en droit et chercheurs seront réunis afin de trancher sur les propositions qui seront faites à l'occasion du vote citoyen.

Vote à l'automne

Ce vote aura lieu à l'automne 2024, toujours selon nos confrères qui précisent que l'échéance pourrait intervenir dès septembre. À noter que les votants auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de choisir le maintien du nom actuel du département, à savoir "Pyrénées-Orientales".

Qui tranchera définitivement ?

Le nom qui recueillera le plus de voix lors de cette consultation sera ensuite proposé à l'Etat, alors que le dernier mot reviendra au gouvernement, après que le Conseil d'Etat rende un avis sur la possibilité, ou non, de modifier cette nomination.

Et pour le numéro ?

Le nom, c'est une chose. Mais s'il y a bien un autre élément qui vient en tête au moment d'évoquer un département, c'est bel et bien son numéro. Alors, le 66 changera-t-il de propriétaire ?

Comme l'explique Actu Perpignan, c'est non ! En raison des coûts qu'une telle opération impliquerait notamment, mais pas que : en effet, un changement de numéro impacterait ainsi un autre territoire qui serait donc contraint de récupérer celui des Pyrénées-Orientales. Pas sûr que tout le monde accepte...

Un premier nom tient la corde...

France Bleu Roussillon a effectué un sondage auprès de ses lecteurs, en proposant plusieurs noms. 17 000 auditeurs ont répondu, et un nom a largement dominé les débats : "Pays-Catalan" a obtenu 56% des voix, devant "Pyrénées-Orientales", avec 18%, et "Pyrénées-Catalanes", avec 17%.