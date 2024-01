Mur-de-Barrez. Le partenariat entre Ehpad et Croix-Rouge a pris son rythme de croisière

La réunion annuelle de la Croix-Rouge Nord Aveyron a été réalisée à la salle des fêtes de Mur-de-Barrez, en présence de Pierre Ignace, maire de Mur-de-Barrez, de Jean Valadier, président de la communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène, de Colette Feybesse, suppléante d’Annie Cazard, de Jacques Tourette, représentant la Croix-Rouge départementale, de Marie-Laure Chayrigues, responsable Croix-Rouge Nord Aveyron, des maires des communes avoisinantes, des bénévoles de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a été créée à Mur-de-Barrez en 1996 par Marie Rouquier, maire adjointe de la cité et qui n’était autre que la sœur de Denise Chamblant, aujourd’hui trésorière de l’antenne Croix-Rouge Nord Aveyron et par Joseph Chayrigues, alors maire de Mur-de-Barrez.

Le grand projet, en partenariat entre l’Ehpad de Mur-de-Barrez et la Croix-Rouge Nord Aveyron, lancé en 2013, a pris son rythme de croisière.

Il consiste à prévenir l’isolement social des personnes âgées de l’ancien canton de Mur-de-Barrez. Tous les mardis après-midi, des personnes âgées des six communes peuvent participer aux animations de l’Ehpad de Mur-de-Barrez.

Cette action est rendue possible grâce au transport à la demande. Un taxi, subventionné par le conseil départemental, la communauté de communes et l’antenne locale de la Croix-Rouge, peut aller les chercher à domicile et les reconduire ensuite chez elles. Elles sont accueillies à l’Ehpad par deux bénévoles de la Croix-Rouge qui les accompagnent tout l’après-midi.