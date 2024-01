Luc-la-Primaube. Trois semaines d’animation couronnées de succès avec le clocher Saint-Martin

Le Clocher St-Martin organise un vide-greniers le dimanche 25 février.

Les amis du clocher Saint-Martin ont reçu de nombreux visiteurs du 16 décembre au 7 janvier au village du père Noël implanté cette année à l’extérieur de l’église de La Capelle Saint-Martin actuellement en travaux. Les bénéfices des ventes à la buvette, vin chaud, crêpes et gourmandises ont permis aux organisateurs de collecter 410 € qui seront reversés au patrimoine de La Capelle Saint-Martin.

Une nouvelle fois, durant ces fêtes de fin d’année, les membres de l’association Le clocher Saint-Martin, coprésidée par Jean-Michel Guizard et François Brossard, se sont mobilisés pour faire appel à la générosité des Luco-Primaubois et de la population des communes avoisinantes. Une opération qui a été une nouvelle fois couronnée de succès. En effet, de nombreux donateurs ont fait preuve de solidarité en déposant dans l’igloo prévu à cet effet à proximité de l’église de La Capelle Saint-Martin, joliment décorée pour Noël, 10 m3 de petit mobilier, des habits homme, femme et enfant, des jouets, livres enfants… que toute l’équipe de bénévoles de l’association a remis aux responsables d’Emmaüs. Une collecte qui fait chaud au cœur quand on connaît les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés au quotidien de nombreux Aveyronnais. Pour clôturer ces trois semaines d’animation, les membres de l’association du clocher Saint-Martin se sont retrouvés dimanche dernier pour déguster de succulentes galettes et désigner les rois et reines d’un jour.

Le clocher Saint-Martin organise un vide-greniers dimanche 25 février à l’espace animation de Luc. Prix de la table : 8 €. Réservations au 06 70 73 32 08.