Baraqueville. Un bien bel engagement associatif

À l’occasion de la dernière soirée des sponsors, le club d’Espoir foot 88 a mis à l’honneur deux dirigeants : Christian Bories (à droite) et Patrick Bel (à gauche). Christian et Patrick sont des dirigeants qui ont eu plus de 30 ans d’engagement au club, dans l’encadrement et l’accompagnement d’équipe puis dans l’engagement dans le Bureau du club. Christian a été président du club à la partie école de foot et a fait partie du Bureau jusqu’à la saison dernière. Patrick a été secrétaire du club depuis le début des années 90 jusqu’au passage de relais il y a à peine 5 ans et faisait partie du Bureau jusqu’à la saison dernière. Ils se sont toujours investis dans les manifestations extra-sportives chaque saison avec dernièrement la gestion de la buvette lors de chaque match de notre équipe 1. Un club, ce sont des personnes qui sont précieuses sur le terrain et aussi des gens qui sont précieux hors du terrain comme ils l’ont été. Ils ont montré l’exemple de ce qu’il faut faire en tant que bénévole, ils se sont engagés, investis et ont assumé des responsabilités. Le club voulait aussi remercier Marie-Paule et Anne-Marie qui ont dû supporter toutes les contraintes de l’engagement de leurs maris, le club leur doit beaucoup aussi.

En février : le club organise des traditionnels tournois en salle aux gymnases de Baraqueville : U9 le 10-02, U10 le 11-02 et U7 le 24-02.