VIDEOS. Occitanie : où les agriculteurs vont-ils bloquer les autoroutes ce jeudi 18 janvier ?

Après une première manifestation ce mardi 16 janvier à Toulouse, les FDSEA de plusieurs départements, toujours remontées, envisagent de bloquer des axes routiers ce jeudi.

Venus d'Hérault, d'Ariège, d'Aveyron ou de Tarn-et-Garonne notamment, quelque 2 000 agriculteurs et 500 tracteurs ont manifesté ce mardi 16 janvier à Toulouse "pour dénoncer toutes les contraintes qui s'accumulent sur les exploitations, les injonctions contradictoires, les décisions court-termismes en contradiction avec la réalité de notre modèle agricole" de la part du gouvernement.

Une mobilisation qui selon la FNSEA a été "un fiasco", remontée de n'avoir rien obtenu du gouvernement et du préfet, relève La Dépêche du Midi. "Puisque personne ne nous écoute, on va monter d'un cran la mobilisation et frapper un grand coup", a annoncé la présidente de la FDSEA 31 Laure Serres.

Autoroutes bloquées ce jeudi

Elle envisage maintenant avec les autres fédérations d'Occitanie de couper les autoroutes de la région, dans les deux sens, dès ce jeudi 18 janvier dès 14 heures. Pour l'instant, selon France Bleu Occitanie, un seul point de blocage d'autoroute est connu : sur l'A64 à Carbonne, entre les sorties 26 et 27, précise Jérôme Bayle de la FDSEA 31.

Un autre point de blocage pourrait être dans l'Aude, peut-être sur l'A61 au niveau de Castelnaudary, et d'autres actions de ce type pourraient se dérouler dans les Pyrénées-Orientales et le Tarn. "D'autres départements vont suivre", assure Jérôme Bayle.

La FNSEA demande au gouvernement un accès facilité aux moyens de production, dont l'eau, "la baisse des réglementations environnementales qui sont de plus en plus inacceptables" et refuse les "clauses miroir" qui permettent "d'importer des produits qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes environnementales", une concurrence déloyale selon elle.