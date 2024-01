CARTES. Pluies verglaçantes, neige puis regel : 61 départements placés en vigilance, dont 20 en orange pour ce jeudi 18 janvier

Les départements de Normandie, des Hauts-de-France et du Grand-Est sont les premiers concernés, mais la neige et le froid descendent vers le sud.



Ils y a eu les pluies verglaçantes, qui ont cédé la place aux chutes de neige dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier. Pour ces faits, Météo-France a maintenu une vigilance orange jusqu’à ce jeudi à 10 heures sur les régions Normandie, Ile-de-France, Hauts-de-France ainsi que dans le département des Ardennes (au total 20 départements) en raison d'un épisode de neige pouvant être précédé d’un risque localisé de quelques pluies verglaçantes, selon Bison fûté. En Picardie et Seine-Maritime, la glace au sol due au verglas ne fondra pas dans beaucoup d'endroits, et la neige se posera donc sur cette glace. Prudence donc.

Ensuite, cet épisode neigeux se décalera vers le sud du Centre-Val-de-Loire, La Champagne-Ardennes, puis le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté, tandis qu'à l'arrière les températures seront en baisse avec un fort risque de regel, détaille Météo France.

Au total, ce seront 61 départements qui connaîtront dans la journée une vigilance jaune pour la neige et le verglas.

Des vigilances jaunes pour la pluie et les inondations concernent également 29 départements, alors que les risques de crues concernent encore 34 départements.L e vent soufflera fort sur la façade atlantique, de la Vendée au Cher à l'est et aux Pyrénées Atlantiques et aux Hautes-Pyrénées au sud-ouest, avec localement 70 à 80 km/h, jusqu'à 100 km/h avec la tramontane.

Le sud encore préservé

Le soleil revient sur les régions méditerranéennes. Mais pas dans le Sud-Ouest, où c'est un ciel qui reste très nuageux avec quelques pluies en plaine et de la neige sur les Pyrénées qui s'abaisse vers 600 m le soir.

Quant aux températures, les minimales sont proches de -1 à -3 degrés au nord de la Seine, autour de 0 à 2 degrés sur le reste de la moitié nord. Elles sont souvent comprises entre 4 et 8 degrés au Sud. Les maximales ne dépassent pas 1 à 4 degrés en général au nord de la Seine, 4 à 10 degrés au nord de la Loire, et vont jusqu'à 13 à 17 degrés au Sud. Des températures "sudistes" encore douces mais qui vont baisser dès la nuit de jeudi à vendredi, alors que le soleil, ici synonyme de froid, va gagner quasiment tout le pays dans la journée de vendredi.