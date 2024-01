Marcillac-Vallon. Des bénévoles récompensés pour leur dévouement

"Les bénévoles, toujours prêts à rendre service, à donner un coup demain… S’ils n’existaient pas, il faudrait les inventer." Partout on entend ce même leitmotiv, en particulier dans les associations sportives où le bénévolat est au cœur du fonctionnement des clubs. À Foot Vallon ils sont nombreux, dévoués à la cause du football et de la jeunesse.

Le club a souhaité mettre en valeur l’engagement de ceux qui donnent de leur temps chaque week-end pour entretenir et tracer les terrains. Didier Masbou, Alain Lafarge, Michel Estève Néné Pinéro, Thierry Auréjac, Christian Huc et Antoine Guardiola (de gauche à droite sur la photo) ont été récompensés par la remise d’un k-way hiver qui porte l’écusson du club, un vêtement qui leur sera bien utile pour affronter le froid et la pluie durant les épisodes de météo peu clémente.

Dès ce week-end, au vu des prévisions, ils pourront étrenner cette nouvelle tenue à Kervallon pour préparer le terrain qui accueillera le match de coupe des réserves opposant Foot Vallon à Montbazens-Rignac, ce dimanche, à 14 h 30.