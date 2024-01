Vous travaillez beaucoup sur écran ? Cette application peut vous aider à préserver votre vue (et votre bien-être)

(ETX Daily Up) - Les outils numériques sont incontournables dans le monde professionnel. Mais leur utilisation n’est pas sans conséquence sur notre santé physique, et particulièrement oculaire. Il existe des solutions pour améliorer son confort visuel au quotidien, comme l’extension de navigateur breathing.ai.

Cette extension de navigateur, disponible sur Chrome, Opera et Edge, s’appuie sur la reconnaissance faciale pour lutter contre l’hyperconnectivité. Elle se connecte à la webcam de votre ordinateur pour détecter si vous présentez des symptômes qui laissent penser que vous êtes sujet à la fatigue oculaire numérique, ou au stress. Breathing.ai mesurerait notamment votre rythme cardiaque et respiratoire en regardant si votre front ou vos cernes changent de couleur à force d’être devant un écran.

Si c’est le cas, l’application vous aidera à éviter les désagréments du travail sur ordinateur. Elle vous invitera à faire une pause pour réaliser des étirements ou de courts exercices de respiration et/ou de méditation. Elle pourra également régler l’intensité et le contraste de votre écran pour optimiser votre confort de lecture, ou modifier la palette de couleurs de votre ordinateur pour trouver celles qui vous conviennent le mieux. Les utilisateurs de breathing.ai. peuvent suivre leurs progrès et veiller à adopter un usage réfléchi et avisé de leur ordinateur. Car le numérique n’est pas intrinsèquement mauvais pour la santé. Il peut toutefois le devenir si l’on adopte des comportements à risque. Un grand nombre de salariés ressentent le besoin d’être hyperconnectés par peur de passer à côté d’un mail important ou de rater une information capitale sur Slack. Un tiers des Français admettent ne pas pouvoir s’empêcher de regarder leur téléphone portable toutes les 10 minutes, selon l’édition 2018 de l’Observatoire de la Prévention des Risques d’Axa.

Mais cette hyperconnexion leur rend rarement service, tant elle pèse sur la concentration, la mémoire, les capacités cognitives et le bien-être. Elle peut même devenir un frein à leur carrière quand elle devient compulsive. Certains professionnels pourraient être tentés de se couper des écrans pour se prémunir des pathologies directement causées par leur utilisation excessive, mais cette solution n’est pas toujours envisageable tant les outils numériques sont répandus dans le monde du travail. C’est pourquoi il est recommandé d’essayer de s’auto-réguler en adoptant de bons gestes qui atténueront les effets secondaires du travail numérique.