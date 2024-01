Naucelle. Football : les U13 ont effectué une bonne première partie de saison

Cette saison, le groupe des U13 de Landry Fauré compte un effectif de 18 joueurs. Les jeunes footballeurs ont déjà disputé 8 plateaux sur le département et ont participé au tournoi "Festival Pitch" : six matchs joués et une 3e place.

Durant la période hivernale, le futsal reprend ses droits. Les 2 équipes U13 ont passé les phases de poules de Futsal avec succès et sont qualifiées pour la suite de la compétition.

Ne pas oublier, ce 20 janvier, de venir encourager l’équipe fanion qui va affronter Onet-le-Chateau 3 en 8es de finale de Coupe d’Aveyron ! Alors rendez-vous à Naucelle ce samedi 20 pour soutenir les "jaune et noir".