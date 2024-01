CARTES. Froid, neige, crues... 53 départements de France placés en vigilance jaune, ce samedi

En ce troisième samedi de l'année, plus de la moitié du pays est placée en vigilance jaune par Météo France, et ce pour plusieurs motifs. On fait le point.

Le redoux grandement observé par endroits à la mi-janvier laisse de nouveau place à une ambiance hivernale, ce samedi 20 janvier 2024 : entre le froid, la neige et les crues, Météo France sévit dans de très nombreux départements. 53 secteurs concernés En tout, ce ne sont pas moins de 53 départements qui sont touchés par ces diverses alertes émises par les prévisionnistes. Dans le détail, 38 le sont pour le grand froid, 24 pour neige-verglas, 16 pour les crues et enfin six pour les avalanches. 53 départements sont en vigilance jaune, ce samedi 20 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran Le grand froid majoritaire Toujours selon le bulletin émis par Météo France, c'est donc l'alerte grand froid qui concerne le plus de départements. 38 au total. Ceux-ci sont situés dans une large partie nord est du pays, en plus du Cantal et de la Haute-Loire. 38 départements en vigilance jaune grand froid, ce samedi 20 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran La vigilance neige-verglas poursuit son périple Particulièrement activée ces derniers temps, la vigilance neige-verglas l'est de nouveau, ce samedi. De niveau jaune, elle concerne 24 départements du pays : principalement le nord, avec la Creuse et la Corrèze. La neige et le verglas vont toucher 24 départements dans le cadre d'une vigilance jaune, ce samedi 20 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran Les crues à surveiller Toujours en marge de ces multiples alertes activées par Météo France, les crues sont encore au rendez-vous. À nouveau, c'est une large partie nord qui compose avec ce motif : 16 départements sont, en tout, cités. Plus au sud, l'Isère, l'Ain, le Rhône et la Loire font aussi partie du lot. Les crues restent aussi à surveiller, en ce samedi 20 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran Les abords des Alpes en jaune pour les avalanches Six départements du pays sont, enfin, placés en vigilance jaune par Météo France pour les avalanches. Les abords des Alpes sont concernés, ce 20 janvier. Vigilance jaune avalanches dans six départements de France, ce 20 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran