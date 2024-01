Rodez : un rassemblement pour le cessez-le-feu à Gaza

Environ 80 personnes étaient présentes ce samedi 20 janvier en début d'après-midi au kiosque à musique de Rodez pour demander le cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Le cortège a pris la direction place de la Cité, place Eugène-Raynaldy devant la mairie puis devant la préfecture pour sensibiliser au conflit au Proche-Orient débuté le 7 octobre dernier. Depuis, 24 762 personnes, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents ont été tuées et 62 108 blessées dans les opérations israéliennes d’après le ministère de la santé, administrée par le Hamas.

Pour lutter contre l’oubli et créer des moments de fraternité, les Amis de la Palestine organisent un repas dimanche 4 février à midi à la salle municipale Saint-Eloi, à Rodez.

Inscriptions sur palestinerodez@gmail.com