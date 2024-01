Uniforme à l’école : "pas une priorité", "une bonne idée"... en Aveyron, les élus sont partagés

Si la Région Occitanie et le Département ne sont pas vraiment favorables à l’instauration de la tenue unique pour les lycéens et les collégiens, des maires sont prêts à tenter l’aventure voulue par le gouvernement. C’est le cas à Rodez, par exemple.

Les écoliers aveyronnais porteront-ils l’uniforme à l’avenir ? Durant sa conférence de presse, mardi 16 janvier, où l’éducation a occupé une place centrale dans une politique dite de "réarmement civique", le président Emmanuel Macron a réaffirmé son désir d’une tenue unique pour l’école. Cent établissements l’expérimenteront même dès la rentrée 2024… avant une généralisation souhaitée en 2026. Qu’en pensent les élus aveyronnais ? Les maires, aux commandes des écoles primaires, le Département, en charge des collèges, et la Région, à la tête des lycées ? On les a interrogés.

Région, lycées : pour Carole Delga, c’est non

"Le port de l’uniforme n’est pas la priorité et ne réglerait pas le problème profond des inégalités scolaires, comme il ne gommerait pas les inégalités sociales à l’école. La Région Occitanie n’est donc pas candidate à l’expérimentation proposée par le gouvernement. Dans l’attente des résultats, la question de la faisabilité d’une généralisation en 2026 n’est pas d’actualité. Les priorités de l’école sont ailleurs : la promesse non tenue d’un enseignant devant chaque classe ; la difficulté à recruter et à former de nouveaux enseignants ; des classes surchargées et des rythmes scolaires inadaptés ; le pouvoir d’achat comme obstacle à la réussite scolaire ; une mixité sociale en berne.

La France est l’un des pays où l’origine sociale pèse le plus sur le parcours des élèves. Et la première de toutes est l’inégalité d’accès au savoir. En Occitanie, nous proposons la rentrée scolaire la moins chère de France et nous sommes la seule Région à garantir la gratuité des manuels, de l’ordinateur portable et des transports scolaires, ainsi que le gel des tarifs de la restauration scolaire malgré l’inflation.

J’invite donc le président de la République à s’inspirer de ce qu’il se fait déjà dans les territoires et à se saisir rapidement des vraies priorités pour lutter concrètement contre les déterminismes sociaux et garantir une véritable égalité des chances."

Département, collèges : Arnaud Viala "pas emballé"

"Le Département de l’Aveyron a toujours été friand de faire partie des expérimentations gouvernementales, qui peuvent toujours apporter à notre territoire. Mais concernant l’uniforme, je ne suis pas emballé. Je ne peux pas dire que j’y suis opposé, mais le cadre n’est pas encore assez précis. Puis, je ne pense pas que cela soit une priorité pour combattre les inégalités sociales. Elles ne concernent pas seulement l’habit, elles sont multiples. Permettre à tous les élèves de cinquième de posséder un ordinateur portable, comme notre collectivité l’a fait, est davantage une priorité à mon sens. D’ailleurs, je note que je n’ai jamais été sollicité par les parents d’élèves, le corps enseignant ou même les élèves pour que l’uniforme soit mis en place."

Rodez, primaires : "Une bonne idée" pour Christian Teyssèdre

"L’instauration de l’uniforme à l’école est une bonne idée qui offre plusieurs avantages. De mon point de vue, il renforce le sentiment d’appartenance et participe à réduire les inégalités sociales liées notamment à l’apparence vestimentaire. L’uniforme favorise également la promotion de l’égalité entre les élèves et la création d’un environnement propice à la concentration des élèves en minimisant les distractions liées à la mode. De plus, la fabrication de l’uniforme pourrait relancer la production textile Made in France […] En Irlande, l’uniforme scolaire est la norme dans la plupart des écoles primaires et secondaires. Et cela fonctionne. Pourquoi pas le mettre en place ici dès 2025, s’il y a un cadre de référence national".