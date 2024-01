Aveyron : lors de ses vœux, l'évêque de Rodez et de Vabres Mgr Luc Meyer appelle à "aller plus loin" et "susciter des vocations"

Ce vendredi 19 janvier, l'évêque tenait sa traditionnelle cérémonie de vœux en la maison diocésaine de Saint-Pierre. L'occasion, devant plus de 200 fidèles, d'annoncer les grandes directives de cette année 2024.

C’est une tradition à laquelle la communauté catholique aveyronnaise reste fidèle. Lors de chaque mois de janvier, l’évêque de Rodez et de Vabres, en l’occurrence Mgr Luc Meyer, réunit de nombreux convives – religieux comme laïcs –, à la maison diocésaine de Saint-Pierre à Rodez, afin de leur formuler ses vœux en ce début d’année.

Kérygm’Aveyron le 27 avril

L’occasion de revenir sur les temps forts de l’année, mais également de se projeter. En ce sens, l’Eglise rouergate annonce d’ores et déjà la tenue d’un événement visant à rassembler l’entièreté du diocèse. Intitulé "Kérygm’Aveyron", il se tiendra au collège Saint-Joseph à Rodez le 27 avril.

Une journée de "fraternité", comme l’a présenté le diocèse, rythmée par divers ateliers, et ayant pour objectif de repenser la foi autour de la résurrection du Christ. "On y va !", invite d’ailleurs très enthousiaste l’évêque. Lui, qui n’a pas manqué de faire le point sur notre société, marquée par la "guerre" ou "le culte de la performance".

C’est ainsi que, profitant de ce "petit paradis", comme il qualifie l’Aveyron, Mgr Luc Meyer entend voir la communauté catholique aveyronnaise plus rassemblée que jamais. "Ensemble, nous pouvons aller plus loin encore et susciter des vocations dans notre bonne terre aveyronnaise." Le message est passé.