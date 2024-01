"Je voyais le visage des gens s'illuminer" : un portrait du chef aveyronnais Cyril Lignac dans "Sept à Huit", ce dimanche

Le chef aveyronnais Cyril Lignac va faire l'objet d'un portrait dans l'émission Sept à Huit, diffusée sur TF1, ce dimanche 21 janvier 2024.

L'Aveyron en tête d'affiche du programme Sept à Huit, diffusé sur TF1, ce dimanche 21 janvier 2024. En effet, le portrait d'un certain Cyril Lignac, chef que l'on ne présente plus, sera proposé aux téléspectateurs.

"Si je sais faire à manger, les gens, ils vont m'aimer"

Dans le teaser de deux minutes publié par l'émission sur le réseau X, le chef rappelle d'abord ce pas qu'il a fait, très jeune, dans le monde de la cuisine, racontant notamment ces moments où il faisait le "cake marbré, qui est devenu un de mes emblèmes de la pâtisserie. Ma sœur faisait la vanille, et moi je faisais le chocolat. Chacun, on fabriquait notre pâte sous le regard bienveillant de maman".

Et à Cyril Lignac d'évoquer ces réactions marquantes : "quand les gens venaient manger à la maison, je voyais le plaisir dans les yeux des invités. Comme je n'étais pas bon à l'école et que c'était toujours ce cercle vicieux de 'ça va pas, c'est pas bon', d'un coup, je voyais le visage des gens s'illuminer. Et je me suis dit 'si je sais faire à manger, les gens, ils vont m'aimer'."

"On faisait des gâteaux avec Maman."



Jovial, comme on l’imaginait. Meneur d’hommes, comme l’affirment ses proches. Ce qui laisse peu de doutes, au vu du succès de cet enfant qu’on disait « bon à rien ».



Cyril Lignac est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara. pic.twitter.com/l6OGzSB4pA — Sept à Huit (@7a8) January 21, 2024

Les liens forts avec sa maman

Toujours durant ce teaser, Audrey Crespo-Mara reprend une phrase de l'intéressé, qui dit de la cuisine qu'il s'agit d'une "façon de continuer à faire vivre par le goût ceux qui ne sont plus là. Au premier rang desquels, votre mère". Non sans émotion, le Ruthénois de naissance rappelle alors les liens forts qu'il entretenait avec sa maman, et "tout ce qu'elle m'a appris. Elle avait un carnet de recettes que je n'ai jamais voulu avoir (...) parce que je voulais le garder en souvenir dans ma tête et le faire vivre autrement".

Comme le concède Cyril Lignac, "quand je fais des recettes à la maison, c'est les recettes de ma mère, donc je retrouve ce goût de l'enfance. Quand on parle du cake marbré que l'on partageait, j'ai l'image de ma mère derrière moi en train de faire le cake. C'est un truc de dingue. Je l'ai dans ma tête, dans mon cœur, au plus profond de mon âme".

Rendez-vous à 19h10

C'est dans le cadre du portrait de la semaine que le reportage sera diffusé. Il le sera dès 19 heures 10, ce dimanche 21 janvier 2024.