Bozouls. Le club des aînés "Soleil d’automne" affiche dynamisme et bonne santé

Il y a quelques jours, plus de 70 adhérents – dont de nouveaux – se retrouvaient à la salle Denys-Puech pour l’assemblée générale annuelle du club "Soleil d’automne".

Dès le début de l’après-midi, les fidèles joueurs de cartes ne manquaient pas leur rendez-vous hebdomadaire, parallèlement les adhésions étaient prises. Ensuite, l’assemblée générale pouvait commencer.

Après avoir présenté leurs vœux de nouvel an et remercié les personnes présentes, les coprésidentes Yvette et Marie-Paule remerciaient leurs partenaires : la mairie de Bozouls, représentée par Jean-Louis Montarnal et M. Cosset président du centre social pour leur soutien logistique et la mise à disposition des locaux nécessaires aux activités du club.

Les membres du bureau et le conseil d’administration ont été chaleureusement remerciés pour leur assiduité aux réunions et investissement tout au long de l’année. Le rapport moral et d’activité ainsi que le bilan financier de l’année 2023 ont été approuvés à l’unanimité. Une fois les projets 2024 présentés, la parole a été donnée à l’assemblée avant de partager un moment de détente et de convivialité autour de la traditionnelle galette des rois.

Le programme des festivités du club reste à disposition des intéressés les jeudis après-midi au centre social.