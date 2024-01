Rugby : en Fédérale 3, Rodez retrouve le sourire après sa victoire face à La Salvetat-Plaisance

En quête de victoire et de confiance depuis leur dernier succès, le 19 novembre à Saint-Sulpice-la-Pointe, les sang et or ont retrouvé des couleurs face à La Salvetat (28-12), dimanche 21 janvier, malgré un passage à vide en deuxième période.

Une victoire, un bonus. Le Rodez rugby a réussi sa reprise face à l’entente La Salvetat-Plaisance (28-12), dimanche 21 janvier. Les sang et or n’avaient pas exulté au coup de sifflet final depuis deux mois et leur succès 19-36 à Saint-Sulpice-la-Pointe, le seul d’ailleurs qu’ils ont signé hors de l’enceinte de la rue Vieussens. La trêve hivernale a permis aux protégés de Dominique Alaux de mettre les bouchées doubles pour se remettre sur les rails de la phase retour entamée en décembre.

Après une première partie de saison loin des ambitions du club, avec quatre victoires en dix journées, les Ruthénois avaient réussi à retrouver du caractère à Soual le 17 décembre, même si ça ne leur a pas souri (défaite 24-23). "On n’avait pas de pression (sur la première partie de saison), mais la volonté de bien faire. On était déçus par nos résultats. Alors nous, l’équipe, on s’est remis en question et on s’est resserrés pour tirer tous dans le même sens", insistait Cédric Lallour, troisième ligne et capitaine du RR, à la sortie des vestiaires.

Miquel sorti sur blessure

Un engagement dont les Ruthénois ont fait preuve d’entrée, en conquête comme au tableau des scores. Arnaud Miquel a rapidement donné l’avantage aux siens sur pénalités (4e, 9e), profitant des erreurs haut-garonnaises.

Le buteur, qui avait redonné de la justesse au jeu au pied sang et or à Soual, a signé une superbe prestation (5/6), ne manquant que l’ultime transformation du match, très excentrée. Mais l’arrière ruthénois n’a pas terminé le duel sur le terrain : il est sorti en boitant à la 76e minute après avoir été touché à la cheville sur un placage. "On verra dans la semaine, mais j’espère que ce n’est rien", remarquait Alaux.

En plus du jeu au pied, Rodez a conquis en touche et ont été trois fois dans l’en-but de La Salveltat, dont deux fois en coin par Jonathan Bel. " On a travaillé la touche, les ballons portés, le secteur défensif. On avait vu une progression à Soual et là on a confirmé, mais on en veut plus, soulignait Lallour. On est globalement satisfait de ce qu’on a fait aujourd’hui, on prendra le temps d’analyser, mais je dirais qu’on a encore un peu de gâchis en attaque et un peu d’indiscipline."

Les visiteurs aux manettes pendant une demi-heure

S’ils avaient une bonne avance à la pause (23-6), les Ruthénois ont baissé leur garde en revenant sur le pré. Les visiteurs ont pris les affaires en main pendant trente minutes, alors même qu’ils avaient perdu un des leurs sur carton rouge pour un coup à la 56e. "La musique a changé, ce n’est plus pareil", entendait-on dans les travées de Paul-Lignon.

Un passage à vide qui a permis aux Haut-Garonnais de se relancer, mais qui n’a pas inquiété les Ruthénois, revigorés par leur troisième essai. Jusqu’à ce qu’une ultime offensive visiteuse fasse trembler la ligne sang et or et le bonus. L’action s’est conclue par un en-avant de La Salvetat, ôtant la pression des épaules des hommes du RR et leur permettant de grimper de la 6e à la 5e place. "Maintenant : c’est cap devant. On a des points à récupérer", prévenait Cédric Lallour.

Les réactions Dominique Alaux, entraîneur de Rodez Je suis content. On a travaillé un peu plus le collectif de ligne pendant la trêve. Et le gros point positif d’aujourd’hui, c’est la défense. On a été efficace. Ça a été notre socle du match : la dernière action en est l’image. Ça a démontré l’état d’esprit du groupe. 2024 démarre, à nous d’écrire notre histoire. Cédric Lallour, troisième ligne et capitaine de Rodez On commence bien 2024. Après, on a travaillé pour, on est satisfait, ça va être un soir de fête. Pendant la trêve, on a fait une coupure d’une semaine, puis on a rattaqué avec trois entraînements hebdomadaires et avec un stage dimanche dernier. Et le travail a payé, du moins pour aujourd’hui.